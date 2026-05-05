Andrei Gușă (AUR), despre trecerea moțiunii de cenzură: Ea era necesară, fără doar și poate. E bine că Bolojan pleacă

Deputatul AUR Andrei Gușă a declarat marți, după adoptarea moțiunii de cenzură, că aceasta „era necesară, fără doar și poate, în contextul economic actual”, susținând că politicile Guvernului Bolojan „falimentează multe firme românești” și „sărăcesc o țară întreagă”.

„Ne bucurăm că a trecut moțiunea de cenzură, ea era necesară, fără doar și poate, în contextul economic actual, pentru că, din cauza măsurilor, Bolojan falimentează multe firme românești, sărăcește o țară întreagă, inflația rămâne la 10%, cea mai mare din Uniunea Europeană, deficitul e previzionat la peste 8%, cel mai mare din UE, și exemplele pot continua. Deci acesta trebuia să plece, e bine că pleacă. Mingea e, în acest moment, la președintele Nicușor Dan, care are obligația sa de mediator, de a media între toate forțele politice”, a spus Gușă.

Deputatul a menționat o serie de decizii controversate, inclusiv plata a „peste 600 de milioane de euro către Pfizer”, despre care a spus că „nu a fost contestată în instanță”.

„Foarte important este să se verifice și să vedem ce HG-uri, ce hotărâri guvernamentale a luat Ilie Bolojan, în ziua de ieri și cea de astăzi, pentru că deja se vehiculează, în anumite surse din presă, că acesta ar fi trecut contractul SAFE, care include cele 5,7 milioane către Rheinmetall, la informații secrete. Deci această chestiune trebuie verificată de urgență, pentru că e foarte grav!”, a conchis acesta.

Marți, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, cu 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 voturi anulate.