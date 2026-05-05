Prima pagină » Politic » Andrei Gușă (AUR), despre trecerea moțiunii de cenzură: Ea era necesară, fără doar și poate. E bine că Bolojan pleacă

Andrei Gușă (AUR), despre trecerea moțiunii de cenzură: Ea era necesară, fără doar și poate. E bine că Bolojan pleacă

Deputatul AUR Andrei Gușă a afirmat, marți, că adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan reprezintă „o dovadă fără echivoc a proastei guvernări” și a criticat dur deciziile recente ale Executivului.
Andrei Gușă (AUR), despre trecerea moțiunii de cenzură: Ea era necesară, fără doar și poate. E bine că Bolojan pleacă
Sursa foto: Facebook/Andrei Gușă
Departamentul Politic
05 mai 2026, 16:13, Politic

Deputatul AUR Andrei Gușă a declarat marți, după adoptarea moțiunii de cenzură, că aceasta „era necesară, fără doar și poate, în contextul economic actual”, susținând că politicile Guvernului Bolojan „falimentează multe firme românești” și „sărăcesc o țară întreagă”.

„Ne bucurăm că a trecut moțiunea de cenzură, ea era necesară, fără doar și poate, în contextul economic actual, pentru că, din cauza măsurilor, Bolojan falimentează multe firme românești, sărăcește o țară întreagă, inflația rămâne la 10%, cea mai mare din Uniunea Europeană, deficitul e previzionat la peste 8%, cel mai mare din UE, și exemplele pot continua. Deci acesta trebuia să plece, e bine că pleacă. Mingea e, în acest moment, la președintele Nicușor Dan, care are obligația sa de mediator, de a media între toate forțele politice”, a spus Gușă. 

Deputatul a menționat o serie de decizii controversate, inclusiv plata a „peste 600 de milioane de euro către Pfizer”, despre care a spus că „nu a fost contestată în instanță”.

„Foarte important este să se verifice și să vedem ce HG-uri, ce hotărâri guvernamentale a luat Ilie Bolojan, în ziua de ieri și cea de astăzi, pentru că deja se vehiculează, în anumite surse din presă, că acesta ar fi trecut contractul SAFE, care include cele 5,7 milioane către Rheinmetall, la informații secrete. Deci această chestiune trebuie verificată de urgență, pentru că e foarte grav!”, a conchis acesta. 

Marți, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, cu 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 voturi anulate.

Citește și

Recomandarea video

Sondaj: Criza politică va avea consecințe economice negative pe termen lung, consideră aproape 80% dintre respondenți
G4Media
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
Gandul
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Șeful armatei israeliene din Cisiordania spune că trupele sale ucid la un nivel nemaivăzut din 1967
Libertatea
Singura zodie care atrage banii ca un magnet în vara 2026. Stabilitate și noi începuturi pentru acest nativ
CSID
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor