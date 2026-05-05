Fritz, prima reacție după moțiune: Nu vom permite ca PSD și AUR să întoarcă România în trecut

Dominic Fritz susține că PSD și AUR au vrut să oprească reformele înainte „să le golească cutiile de pantofi”.

„Moțiunea a trecut, dar nu vom permite ca PSD și AUR să întoarcă România în trecut.

Toți știm că cele două partide au vrut același lucru: să oprească reformele, înainte ca reformele să le golească cutiile de pantofi și să ne scape de pile, relații, cumetrii. Lăcomia lor costă și-i va costa scump pe români. Au plătit deja 36 de ani”, a declarat președintele USR.

El afirmă că USR nu va abandona lupta.

„Am fost în ultimele luni și vom rămâne alături de toți românii care își doresc să construim ceva în țara asta. Cu responsabilitate și curaj. La bine și la greu, indiferent de cât de multe piedici ne pun”, a mai spus liderul USR.

Miniștrii își continuă munca

Acesta anunță că miniștrii USR își vor continua munca până în ziua în care va fi numit un nou guvern.

„Așa cum am decis și anunțat înainte, nu vom negocia un nou guvern cu PSD. Nu poți guverna cu un partener care blochează reformele cu o majoritate de rezervă cu AUR în buzunar. Voi avea azi mai multe întâlniri cu colegii din conducerea USR pentru a lua o decizie despre cum apărăm România și valorile noastre cel mai bine în perioada următoare”, a mai spus Fritz.

La votul din Parlament au fost 288 de voturi exprimate, din care trei anulate. Voturi valabil exprimate – 285 din care pentru adoptarea moțiunii 281, contra 4.