Dominic Fritz: Parlamentarii USR vor fi prezenți, dar nu vor exprima un vot la moțiunea de cenzură

Președintele USR, Dominic Fritz, face anunțul privind modul în care se vor comporta parlamentarii Uniunii la moțiunea de cenzură de marți: ei vor fi prezenți, dar nu vor exprima un vot la moțiunea de cenzură PSD-AUR.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Laura Buciu
04 mai 2026, 17:29, Politic

Parlamentarii USR vor participa la dezbaterea moțiunii de cenzură PSD-AUR, dar nu vor exprima un vot, a declarat Dominic Fritz, președintele USR, la finalul ședinței cu senatorii și deputații USR. Președintele USR a lansat, încă o dată, un apel către semnatarii moțiunii de cenzură să dea dovadă de responsabilitate față de români.

„Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja, nu este așa. Știm că există parlamentari care au semnat moțiunea și care își dau seama că este o capcană întinsă poporului român de către PSD și AUR. Românii plătesc deja rate mai mari la credite, leul s-a depreciat brusc, enorm, în ultimele zile. Și, de aceea, cred că este posibil ca mâine să vedem o surpriză și moțiunea să pice. Facem încă o dată un apel la responsabilitate, la toți parlamentarii, să se gândească dacă vor să asculte ordinul venit de la șeful de partid sau vor să arate responsabilitate față de români”, a declarat Dominic Fritz.

Președintele USR a subliniat că moțiunea PSD-AUR nu este o moțiune depusă împotriva premierului Ilie Bolojan, ci o moțiune depusă pentru stoparea reformelor reale demarate în ultimele luni.

„Am început să ne atingem de privilegiile lor, să tăiem din cheltuielile statului și din accesul la bani al rețelelor lor de privilegiați. Asta doare și de aceea vor să vadă acest guvern plecat”, a precizat Dominic Fritz.

Președintele USR a reiterat și decizia partidului potrivit căreia, în cazul în care PSD votează alături de AUR moțiunea de cenzură, USR nu va mai putea negocia cu PSD – o consecință a direcției proeuropene și reformiste pe care USR și-a asumat-o.

