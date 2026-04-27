Fritz: „PSD și AUR sunt într-un mariaj. Vom pierde 26 de miliarde de euro din cauza lor”

Dominic Fritz, președintele USR, a avertizat, luni după-amiază, că alianța PSD-AUR pentru moțiunea de cenzură pune în pericol 26 de miliarde de euro din fondurile europene PNRR și SAFE. Liderul USR a respins orice paralelă cu situația din 2021.

„PSD și AUR sunt într-un mariaj”

Întrebat despre natura colaborării dintre cele două partide, Fritz a răspuns: PSD și AUR s-au arătat pe față într-un mariaj politic. A subliniat că acest joc este văzut și din exteriorul României. Dobânzile cresc deja, creditele se vor scumpi, iar investitorii care creează locuri de muncă se vor retrage.

Vom pierde 26 de miliarde de euro

Referitor la consecințele economice, Fritz a avertizat că sunt în joc peste 10 miliarde din PNRR și peste 16 miliarde din SAFE. Patru miliarde din SAFE sunt destinate autostrăzilor. „Acestea ne vor lipsi în economia României”, a spus liderul USR.

Guvern minoritar sau alegeri anticipate

Întrebat dacă USR este pregătit să treacă în opoziție, Fritz a precizat că rămâne deschis scenariului unui guvern minoritar condus de Ilie Bolojan. A adăugat că pot exista parlamentari din PSD sau din grupuri neafiliate care nu vor să paseze nota de plată către români. Dacă PSD insistă pe această direcție, a menționat Fritz, alegerea anticipate rămân pe masă.

„Nu există termen de comparație cu 2021″

Legat la întrebarea dacă USR a votat o moțiune similară împotriva guvernului Cîțu, Fritz a respins categoric narativul. A precizat că guvernul Cîțu a căzut printr-o moțiune depusă de PSD. Asta după ce Cîțu și Iohannis au decis eliminarea USR de la guvernare.

„Oricine pune semn de egalitate între cele două situații joacă jocul PSD și AUR”, a conchis Fritz.