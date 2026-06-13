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Bolojan: „Astăzi ne înclinăm în fața victimelor Mineriadei”. Ce spune premierul interimar despre „România democratică”

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis sâmbătă un mesaj la împlinirea a 36 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990. Aceasta a afirmat că „statul trebuie să fie întotdeauna de partea cetățeanului și că adevărul, justiția și asumarea trecutului sunt esențiale pentru consolidarea democrației”.
Bolojan: „Astăzi ne înclinăm în fața victimelor Mineriadei”. Ce spune premierul interimar despre „România democratică”
Alexandra-Valentina Dumitru
13 iun. 2026, 11:41, Politic
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„În urmă cu 36 de ani, România a trăit unul dintre cele mai dureroase momente ale începutului său democratic. Mineriada din 13-15 iunie 1990 a însemnat violență împotriva propriilor cetățeni”, a transmis Bolojan, pe Facebook.

Premierul interimar a subliniat că persoane care își exercitau dreptul la liberă exprimare și la protest au fost agresate, umilite, arestate ilegal și reduse la tăcere prin forță, iar evenimentele s-au soldat cu morți, răniți și traume „traume care au rămas deschise până astăzi”.

Potrivit lui Bolojan, democrația „democrația nu înseamnă doar alegeri, ci și respect pentru libertatea de exprimare, pentru drepturile fundamentale și pentru demnitatea fiecărui cetățean”.

„La 36 de ani de la acele evenimente, avem datoria să păstrăm vie memoria victimelor și să transmitem generațiilor tinere că statul trebuie să fie întotdeauna de partea cetățeanului, niciodată împotriva lui. Adevărul, justiția și asumarea trecutului înseamnă respect față de cei care au suferit și despre consolidarea unei democrații în care asemenea abuzuri să nu mai fie posibile niciodată”.

În finalul mesajului, Bolojan a spus că „astăzi ne înclinăm în fața victimelor Mineriadei. Într-o Românie democratică, violența și represiunea nu pot fi niciodată instrumente ale puterii”.

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