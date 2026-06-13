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36 de ani de la Mineriada din iunie 1990, unul dintre cele mai violente episoade ale României de după Revoluție

Sâmbătă se împlinesc 36 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990, momentul în care protestul din Piața Universității a fost reprimat violent, iar Bucureștiul a fost cuprins de haos.
36 de ani de la Mineriada din iunie 1990, unul dintre cele mai violente episoade ale României de după Revoluție
Sursa foto: Emanuel Parvu/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
13 iun. 2026, 08:35, Social
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Pe 13 iunie 1990 începea unul dintre cele mai grave episoade de violență politică din România de după Revoluție.

După aproape două luni de proteste în Piața Universității, forțele de ordine au intervenit pentru evacuarea zonei, iar evenimentele au degenerat rapid în confruntări de stradă, incendieri și atacuri asupra unor instituții publice.

Protestul din Piața Universității începuse pe 22 aprilie 1990 și avea ca principală revendicare aplicarea punctului 8 al Proclamației de la Timișoara, prin care se cerea ca foștii activiști comuniști și ofițeri ai Securității să nu poată ocupa funcții publice. Președintele României, Ion Iliescu, i-a numit pe manifestanţi „golani”. Piața Universității fusese numită de participanți „zona liberă de neocomunism”.

Evacuarea din 13 iunie și violențele care au urmat în Capitală

În dimineața zilei de 13 iunie, forțele de ordine au evacuat piața. Intervenția a fost urmată de ciocniri violente în centrul Capitalei, iar mai multe instituții au fost atacate sau incendiate. Printre acestea s-au numărat sediul Poliției Capitalei, Ministerul de Interne și Televiziunea Română.

Pe 14 iunie, minerii din Valea Jiului au ajuns în Capitală și au fost trimiși spre principalele puncte vizate: Piața Universității, Universitatea din București, sediile partidelor de opoziție și unele redacții.

Principala zonă vizată a fost Piața Universității, locul protestului început în aprilie. Minerii au intrat în Universitatea din București și în Institutul de Arhitectură, unde au lovit studenți și alte persoane aflate în clădiri, au devastat spații și au distrus bunuri. Alte grupuri au mers la sediile partidelor de opoziție, inclusiv PNȚCD și PNL, precum și la redacții considerate critice față de Frontul Salvării Naționale.

Pe străzi, oameni au fost opriți, bătuți sau duși la secții de poliție. Au fost vizați protestatari, studenți, jurnaliști, membri ai opoziției, dar și simpli trecători. Ziua de 14 iunie a fost momentul cel mai violent al Mineriadei.

Pe 15 iunie, minerii au fost adunați la Romexpo, unde s-au întâlnit cu Ion Iliescu. Președintele le-a mulțumit public pentru intervenția din București.

Potrivit datelor oficiale, în urma Mineriadei din iunie 1990 patru persoane au murit prin împușcare, peste 1.388 au fost rănite, iar aproximativ 1.250 au fost ridicate de pe stradă și duse în mai multe spații de detenție.

Dosarul Mineriadei rămâne, la 36 de ani distanță, fără o soluție definitivă.

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