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Expoziție inedită la MAE: documente diplomatice declasificate despre Mineriada din iunie 1990

Ministerul Afacerilor Externe marchează 36 de ani de la Mineriada din iunie 1990 printr-o expoziție dedicată documentelor diplomatice recent declasificate.
Expoziție inedită la MAE: documente diplomatice declasificate despre Mineriada din iunie 1990
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Sursa foto: Facebook/Ministerul Afacerilor Externe
Oana Antipa
14 iun. 2026, 16:40, Social
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Evenimentul este organizat la sediul Biroului de Informare al MAE de pe Calea Victoriei și poate fi vizitat de public până duminică seara.

Expoziția reunește telegrame și documente emise de diplomația română în anul 1990, desecretizate în urma unei hotărâri de guvern adoptate în luna mai. Potrivit organizatorilor, acestea oferă o perspectivă asupra modului în care autoritățile vremii au prezentat evenimentele din Piața Universității și intervenția violentă din iunie 1990.

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Victimele Mineriadei, primii vizitatori

Înainte de deschiderea pentru publicul larg, expoziția a fost prezentată victimelor Mineriadei și membrilor Asociației 13-15 Iunie. Organizatorii au precizat că gestul a fost făcut în semn de respect față de persoanele care au fost afectate de violențele din acea perioadă.

Participanții au rememorat experiențele trăite în urmă cu 36 de ani, inclusiv episoade de agresiune, arestare și abuz. Vizitatorii au avut ocazia să discute direct cu cei care au fost implicați în evenimentele din iunie 1990.

Documentele conțin informații false

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că documentele declasificate conțin informații care, în opinia sa, demonstrează existența unor prezentări false ale situației din România către partenerii externi.

Potrivit șefei diplomației române, în unele telegrame protestatarii din Piața Universității erau descriși ca persoane implicate în activități ilegale, deși manifestațiile aveau un caracter pașnic. Ea a susținut că astfel de mesaje au afectat imaginea României într-un moment esențial al tranziției democratice.

„România nu își permite uitarea, iar dreptatea este întemeiată pe adevăr”, a afirmat ministrul, subliniind importanța accesului public la documentele istorice.

Interes ridicat din partea publicului

MAE a anunțat că interesul pentru expoziție a fost ridicat încă din prima zi. Potrivit datelor prezentate de instituție, un vizitator a trecut pragul expoziției, în medie, la fiecare trei minute.

Printre cei prezenți s-au numărat cercetători, studenți și români aflați temporar în țară. Ministerul a precizat că aproximativ 70% dintre vizitatori s-au născut după evenimentele din iunie 1990, fapt care arată interesul noilor generații pentru unul dintre cele mai controversate episoade ale istoriei recente a României.

Expoziția este organizată în contextul declasificării documentelor MAE emise între 1 ianuarie și 31 decembrie 1990 și face parte dintr-un demers de recuperare și valorificare a memoriei istorice.

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