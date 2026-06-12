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MAE marchează 36 de ani de la Mineriadă: expoziție și desecretizarea arhivelor diplomatice

Ministerul Afacerilor Externe marchează 36 de ani de la Mineriadă printr-o expoziție și publicarea unor documente desecretizate din arhiva diplomatică a perioadei 1990-1992.
MAE marchează 36 de ani de la Mineriadă: expoziție și desecretizarea arhivelor diplomatice
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Sursa foto: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
12 iun. 2026, 20:08, Social
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„Marcăm 36 de ani de la mineriade aducând aceste minciuni la lumină, prin desecretizarea arhivelor diplomatice și o expoziție capsulă cu câteva documente din corespondența diplomatică”, a transmis ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, vineri, pe Facebook.

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Potrivit aceluiași mesaj, „primii care vor avea acces sunt victimele mineriadelor”.

Țoiu a declarat că Mineriadele reprezintă „un episod negru din istoria României”, în care „forța unui sistem care încerca să-și protejeze puterea s-a întâlnit cu aspirațiile, curajul și efortul pașnic al românilor de a-și proteja un viitor occidental”.

„Pentru că am reușit, împreună cu echipa Ministerului Afacerilor Externe, să desecretizăm documentele din Arhiva Diplomatică din acea perioadă, punem la dispoziția publicului general într-o expoziție, iată, chiar la Universitate, în aceste zile telegramele, felul în care statul român încerca să justifice acțiunea în forță pe care a avut-o”, a spus Țoiu.

Ea a adăugat că documentele pot fi consultate de cercetători și de publicul interesat și că procesul de desecretizare va continua pentru anii următori.

Expoziția este deschisă în zilele de 13-14 iunie, în zona Pieței Universității, la parterul Bibliotecii Centrale Universitare.

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