Prima pagină » Știrile zilei » Hotărârea de Guvern pentru desecretizarea arhivei diplomatice a fost adoptată în ședința de Guvern

Hotărârea de Guvern pentru desecretizarea arhivei diplomatice a fost adoptată în ședința de Guvern

Guvernul României a aprobat joi proiectul de Hotărâre de Guvern privind declasificarea a peste 5.000 de dosare diplomatice din arhivele Ministerului Afacerilor Externe (MAE), acoperind perioada primilor ani de tranziție (1990-1992).
Hotărârea de Guvern pentru desecretizarea arhivei diplomatice a fost adoptată în ședința de Guvern
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Radu Mocanu
21 mai 2026, 14:33, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

UPDATE

Guvernul Româniai a adoptat hotărârea de guvern, potrivit anunțului făcut de Oana Țoiu. „ Am aprobat în ședința de Guvern desecretizarea arhivelor MAE cu documente din primii ani ai tranziției. Azi, în ședința de guvern, au fost declasificate peste 5000 de dosare din primii ani de după 1989 – aproximativ 100 de metri liniari de raft cu documentele politicii externe a tranziției: alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita Regelui Mihai în 1992, prăbușirea URSS, reunificarea Germaniei.  Cele mai multe dintre aceste documente nu mai erau secret de stat de peste un deceniu. Continuau, însă, să fie ținute departe de public ca secrete de serviciu.  Nu e o stare normală pentru o democrație care a împlinit 35 de ani”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ministra de Externe. 

ȘTIREA INIȚIALĂ

Guvernul României a intrat în ședință, joi, începând cu ora 14:00 ședința în care urmează să fie dezbătută și proiectul inițiat de Ministerul Afacerilor Externe privind declasificarea documentelor care acoperă începutul anilor 1990 din perspectivă diplomatică. 

Inițiativa a fost anunțată la finalul lunii aprilie de ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Astfel, demersul vizează scoaterea din categoria secretelor de serviciu a 5.376 de dosare diplomatice, grupate în 768 de mape de arhivă care ocupă aproximativ 100 de metri liniari de rafturi. 

Printre titlurile dosarelor, se numără: „Reacții în URSS față de Revoluția din 22 decembrie 1989″, „Reunificarea Germaniei (1990)”, „Relații bilaterale în legătură cu ex-regele Mihai” și „Tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție cu URSS”.

Oana Țoiu explica la începutul lunii mai că această lege nu trebuie să fie interpretată din perspectivă politică. 

Nu văd de ce ar fi un subiect politic. Am văzut și eu multe dintre comentariile din spațiul online. Dar este dreptul poporului român la propria istorie și la propria memorie. Nu văd cui i-ar fi teamă de poporul român, decât dacă la momentul respectiv l-a trădat în vreun fel” , spunea Țoiu. 

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
„The Late Show”, emisiunea-fenomen de peste Ocean, se închide după 33 de ani. Care este motivul
Gandul
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Podul de la Ungheni, care leagă România și Republica Moldova, a ajuns la jumătatea execuției după un an de lucrări. Când ar urma să fie dat în folosință
Libertatea
Zodia care va ajunge pe mâna medicilor pe final de primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia