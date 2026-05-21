Gigi Becali, după discuțiile de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „Anumite grupări din PNL ar susține un guvern minoritar, dar le e frică de Bolojan”

Deputatul George Becali a făcut declarații joi, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, unde a anunțat că există „anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan”.

El a precizat că președintele i-ar fi spus că există anumite tensiuni în rândul liberalilor și că unele grupări din partid ar susține o formulă de guvernare minoritară.

„Să vă dau din casă… și președintele mi-a spus că PNL ar face..sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan”, a declarat George Becali.

Gigi Becali a a spus, în fața jurnaliștilor, că i-a recomandat președintelui să folosească toate „pârghiile de putere” ale statului pentru a debloca situația politică și pentru formarea unui nou guvern.

„Păi dacă le e frică de Bolojan, fă-i să le fie frică de dumneata, nu de Bolojan, că el chiar atât.. Adică stă o țară în loc de Bolojan”, a afirmat Becali.

„Ia-l pe Bolojan, că-l ai aici pe Pahonțu aici, i-am zis, care e băiat de treabă. Și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi el chiar Bolojan este atâta el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc. Trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan, ăsta a fost sfatul meu”, a spus George Becali.

Tot el a susținut că un președinte trebuie să folosească toate instituțiile statului atunci când consideră că anumite persoane blochează formarea unui guvern.

„Când ești președinte, părerea mea, trebuie să te folosești de toate pârghiile de putere pe care le are un stat, ca să meargă statul bine. Dacă ei sunt de rea credință și mizează pe faptul că e președintele unui partid și că au nu știu ce procent, 15 – 20%, și țin țara în loc, atunci apelăm și noi.. nu mai suntem nici noi în atâta bună credință”, a declarat acesta.

„Cum voi sunteți de rea-credință, uite, eu sunt de rea-credință cu tine, de bună-credință cu țara. Și apelez la toate instituțiile ca să fac un guvern, ca să apelăm, să vedem noi, să descoperim reaua ta credință, de nebun, care vrei tu să ții țara în loc de orgoliul tău”, a mai spus deputatul.

El a adăugat că nu cunoaște detalii private despre premierul Ilie Bolojan, însă consideră că „majoritatea oamenilor care sunt cunoscuți” au un istoric pe care nu îl dezvăluie.

„Eu nu știu eu despre el. Doar atâta știu, că majoritatea oamenilor care sunt cunoscuți, nu zic 100%, că sunt excepții, dar majoritatea au scheleți”, a declarat George Becali.

Lucian Pahonțu a fost trecut în rezervă în anul 2024, însă a rămas la conducerea Serviciului de Protecție și Pază. El conduce instituția încă din 2005.

Consultările convocate la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan au continuat joi. El i-a chemat la discuții „privind situaţia economică şi politică a ţării” pe parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, din grupul PACE – Întâi România şi pe cei neafiliaţi.

Mai mulți parlamentari neafiliați sunt pe lista celor care au luat parte la aceste consultări convocate de președintele României, printre care și George Becali și Victoria Stoiciu, senator.