Prima pagină » Știrile zilei » Grupul parlamentar Uniți pentru România, după consultări: Guvernul anterior a eșuat. Nu s-a discutat despre o formulă de guvernare

Grupul parlamentar Uniți pentru România, după consultări: Guvernul anterior a eșuat. Nu s-a discutat despre o formulă de guvernare

Deputatul Răzvan Chiriță, reprezentant al grupului parlamentar Uniți pentru România, a declarat, în urma consultărilor cu președintele Nicușor Dan, că programul de guvernare al Cabinetului condus de Ilie Bolojan a fost un eșec, exprimându-și disponibilitatea de a contribui la viitorul program de guvernare.
Grupul parlamentar Uniți pentru România, după consultări: Guvernul anterior a eșuat. Nu s-a discutat despre o formulă de guvernare
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
21 mai 2026, 11:10, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Eșecurile Guvernului Ilie Bolojan

În cadrul declarației sale, după consultările cu președintele României, Nicușor Dan, deputatul Chiriță a criticat dur guvernarea lui Ilie Bolojan exemplificând prin date economice eșecurile acesteia. 

„La aproape 11 luni de guvernare, avem câteva elemente de ordin economic care prezintă performanțele acestui program de guvernare. Intrarea în recesiune tehnică prin înregistrarea celui de-al 3-lea trimestru cu scădere. Avem o scădere a PIB-ului în primul trimestru al anului 2026, raportată la primul trimestru al anului 2025, o scădere de 1,5% față de anul 2025. Inflația care aproape atinge un procent de 11% și peste toate aceste aspecte care au ținut de programul de guvernare, criza politică a venit și a adus o creștere a cursului LEU-EURO către 5,3 lei, o creștere a cursului care va produce scumpiri în lanț pentru toți cetățenii României. Nu în ultimul rând am ținut să precizăm și să-i subliniem domnului președinte faptul că în momentul de față România plătește 1 miliard de euro dobânzi lunar. Constatăm că programul de guvernare anterior a eșuat”, a declarat Chiriță. 

Discuții despre situția economică și deschiderea pentru a contribui la programul de guvernare

Răzvan Chiriță a precizat că în cadrul rundei de discuții nu s-au avansat nume concrete pentru funcția de prim-ministru, întrucât a fost discutată situația politică și economică. Deputatul a exprimat deschiderea grupului de a contribui la programul de guvernare și de a susține opțiune președintelui pentru funcția de premier. 

„Nu am discutat despre o formulă de guvernare, având în vedere că discuțiile de astăzi cu Grupul Parlamentar Uniți pentru România au fost discuții bazate pe situația economică și politică a țării, nu privind desemnarea unui candidat la funcția de premier. Ne-am exprimat dorința de a contribui la viitorul program de guvernare și avem toată deschiderea pentru a susține orice formulă pe care președintele o va găsi oportună pentru românii”, mai spune Chiriță. 

Grupul parlamentar Uniți pentru Românie, după consultări: Nu s-a discutat o formulă de guvernare 

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
Putin și Xi, „conștiință comună” și „prietenie fără limite”. SUA vor avea nevoie de aliați pentru a contesta strategia „dezbină și cucerește”, folosită de Moscova și Beijing
Gandul
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Un lift s-a prăbușit în clădirea Ministerului Transporturilor: 3 persoane au fost transportate la spital
Libertatea
Sfinții Constantin și Elena 2026. Ce e strict interzis să faci astăzi. Superstiții păstrate de sute de ani!
CSID
Veste uriașă de la Finanțe! Se dau mai mulți bani pentru Programul Rabla 2026
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia