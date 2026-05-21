Grupul parlamentar Uniți pentru România, după consultări: Guvernul anterior a eșuat. Nu s-a discutat despre o formulă de guvernare

Eșecurile Guvernului Ilie Bolojan

În cadrul declarației sale, după consultările cu președintele României, Nicușor Dan, deputatul Chiriță a criticat dur guvernarea lui Ilie Bolojan exemplificând prin date economice eșecurile acesteia.

„La aproape 11 luni de guvernare, avem câteva elemente de ordin economic care prezintă performanțele acestui program de guvernare. Intrarea în recesiune tehnică prin înregistrarea celui de-al 3-lea trimestru cu scădere. Avem o scădere a PIB-ului în primul trimestru al anului 2026, raportată la primul trimestru al anului 2025, o scădere de 1,5% față de anul 2025. Inflația care aproape atinge un procent de 11% și peste toate aceste aspecte care au ținut de programul de guvernare, criza politică a venit și a adus o creștere a cursului LEU-EURO către 5,3 lei, o creștere a cursului care va produce scumpiri în lanț pentru toți cetățenii României. Nu în ultimul rând am ținut să precizăm și să-i subliniem domnului președinte faptul că în momentul de față România plătește 1 miliard de euro dobânzi lunar. Constatăm că programul de guvernare anterior a eșuat”, a declarat Chiriță.

Discuții despre situția economică și deschiderea pentru a contribui la programul de guvernare

Răzvan Chiriță a precizat că în cadrul rundei de discuții nu s-au avansat nume concrete pentru funcția de prim-ministru, întrucât a fost discutată situația politică și economică. Deputatul a exprimat deschiderea grupului de a contribui la programul de guvernare și de a susține opțiune președintelui pentru funcția de premier.

„Nu am discutat despre o formulă de guvernare, având în vedere că discuțiile de astăzi cu Grupul Parlamentar Uniți pentru România au fost discuții bazate pe situația economică și politică a țării, nu privind desemnarea unui candidat la funcția de premier. Ne-am exprimat dorința de a contribui la viitorul program de guvernare și avem toată deschiderea pentru a susține orice formulă pe care președintele o va găsi oportună pentru românii”, mai spune Chiriță.

