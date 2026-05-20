Grindeanu: Nicușor Dan este pentru mine o surpriză plăcută

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus, miercuri, că președintele Nicușor Dan este „o surpriză plăcută”. Acesta a apreciat modul în care acesta a încercat să găsească soluții și să deblocheze situațiile politice în ultimul an.
Mediafax Foto / Alexandru Nechez
Alexandra-Valentina Dumitru
20 mai 2026, 16:08, Politic
„Am apreciat în această perioadă faptul că tot timpul caută, încearcă să găsească soluții, să mergem înainte, să deblocheze situația. Asta e o treabă pe care am apreciat-o”, a spus Grindeanu, la Adevărul.

Liderul PSD a spus că imaginea sa despre Nicușor Dan s-a schimbat, în condițiile în care cei doi nu au făcut parte din aceeași tabără politică.

„Pentru mine, vis-a-vis de ce aveam ca imagine înainte, nefiind niciodată în aceeași tabără politică, PSD și Nicușor Dan, pentru mine e o surpriză plăcută”, a afirmat acesta.

Grindeanu a adăugat că apreciază modul în care președintele a gestionat situațiile politice în acest an.

„Modul în care a gestionat lucrurile în acest an pentru mine, pentru modul în care a încercat de fiecare dată să găsească soluții, da, este o surpriză plăcută”, a spus liderul social-democrat.

