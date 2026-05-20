Grindeanu: PSD nu va sta ca în «Miorița», să așteptăm asasinare politică / PNL a contribuit la creșterea AUR

Liderul social-democrat a declarat că PSD a intrat în coaliție pentru a asigura stabilitate și pentru a reduce influența partidelor extremiste, însă rezultatele arată contrariul.

„AUR este pe primul loc în sondajele pe care le-am văzut, ceea ce arată că nu s-a guvernat bine”, a spus Grindeanu, adăugând că nu s-a așteptat la existența unui alt plan politic în interiorul coaliției.

Întrebat dacă PNL a contribuit la creșterea AUR, Grindeanu a răspuns „Da” și a sugerat că strategia ar fi parte dintr-un plan mai amplu.

Potrivit acestuia, liderul liberal Ilie Bolojan ar urmări crearea a doi poli politici, unul în jurul său și altul în jurul partidelor suveraniste, într-o strategie pe termen lung care vizează alegerile din 2028 și 2030.

„Nu trebuie să existe o înțelegere directă. Este un plan politic”, a afirmat Grindeanu, care a avertizat că PSD nu va rămâne pasiv în acest context.

„PSD nu o să stea ca în «Miorița», să se uite și să vorbească cu stelele, în timp ce alții se gândesc să ne elimine politic”, a spus liderul social-democrat.