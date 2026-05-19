Producția de lapte bio se prăbușește. AUR propune o subvenție de 2 lei pentru fiecare litru produs

Potrivit deputatului Călin-Gheorghe Matieș, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților, comisia s-a întrunit în urma sesizărilor primite de la fermieri.

„Fermierii care livrează lapte ecologic, care au avut contracte pentru laptele ecologic, au întâmpinat mari probleme legate de un preț care nu li s-a părut corect față de laptele ecologic”, a precizat parlamentarul AUR.

Tot mai puține centre de colectare

Participanții au explicat că piața este afectată de scăderea consumului: „Din păcate, contextul economic din anul acesta, care este foarte turbulent, a condus la o scădere semnificativă a consumului cu 26% numai în primele trei luni ale anului”.

Problemele sunt resimțite puternic în zona Munților Apuseni, unde mai multe centre de colectare s-au închis în ultimele luni. Din cele 11 centre care colectau lapte în zonă au mai rămas doar patru, iar mulți fermieri nu mai au unde să își vândă producția. În lipsa unor soluții, tot mai multe ferme sunt închise, iar oamenii sunt nevoiți să își vândă animalele.

Fermierii cer ajutor pentru supraviețuire

În același timp, producția de lapte ecologic s-a redus semnificativ în ultima perioadă, iar tot mai puține localități mai livrează astfel de produse.

„Am acasă 40 de vaci… Ce fac? Arunc 400.000 de litri de lapte pe an? La mine mor animalele, nu mai pot să îmi întrețin familia. Ce fac? Puneți-vă în locul meu și spuneți-mi ce pot să fac”, a spus unul dintre fermierii veniți în fața comisiei pentru a cere ajutor pentru a-și menține activitatea.

„Aducem lapte din Ungaria”

Dorin Cojocaru, președintele Asociației Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL), a explicat că sectorul nu a beneficiat de scheme de sprijin similare altor industrii și că România ajunge să importe lapte din lipsă de producție internă suficientă.

„Industria laptelui nu a primit subvenții niciodată și nici acciză redusă la motorină. Am avut doar acele facilități fiscale pentru angajații din industria alimentară, care au fost acordate doi ani și apoi eliminate. Noi aducem lapte din Ungaria la ora actuală, pentru că nu găsim suficient în România”, a spus acesta.

Subvenția care ar trebui să salveze fermele

Călin-Gheorghe Matieș a declarat că una dintre soluțiile discutate în cadrul comisiei este acordarea unui sprijin de 2 lei pentru fiecare litru de lapte ecologic produs în România. Acesta a explicat că măsura ar permite fermierilor să vândă mai ieftin către procesatori și să rămână competitivi în raport cu importurile.

Potrivit acestuia, subvenția ar compensa o parte din costurile fermierilor și le-ar permite să vândă mai ieftin către procesatori.

„În momentul în care producătorul primește 2,40 lei, având încă 2 lei de la stat, își va permite să vândă laptele la 40-50 de bani la poarta fabricii. Chiar dacă procesatorul aduce lapte din Ungaria la 1,20 lei, laptele românesc ar deveni competitiv”, a afirmat acesta.

„Iar la un preț de 50-60 de bani, venind la poarta fabricii, este super competitiv. Atunci și fermierul știe că este apreciată munca lui, la fel și procesatorul că are un preț cu care poate să facă”.

Marii retaileri, criticați în Comisia pentru Agricultură

Parlamentarul AUR, președinte al Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale din România, recunoaște că problemele din sector nu țin doar de producție, ci și de relația dintre fermieri, procesatori și marile lanțuri de magazine.

„Da, că avem o problemă cu marii retaileri, sunt de acord! De-a lungul timpului, în 20 de ani ca președinte de federație, m-am luptat cu marii retaileri și am explicat de fiecare dată. Dar, încă o dată, am avut în Parlament practicile comerciale neloiale”, a declarat acesta.

Matieș: Relația producător-retailer trebuie schimbată

Matieș spune că ar trebui aduse amendamente la Directiva europeană 633, actul normativ care stabilește regulille împotriva practicilor comerciale considerate abuzive în relația dintre furnizorii din agricultură și marile lanțuri de retail.

„Poate n-am fost foarte bine intenționați, foarte atenți, nu știu ce a fost, dar putem să o reluăm și să aducem niște amendamente la această Directivă europeană 633, să o facem mai bună, ca toată lumea să aibă de câștigat și nimeni să nu fie păcălit în ecuația asta: producător – procesator – retailer”, consideră parlamentarul AUR.