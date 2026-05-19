UE dezvăluie măsurile de ajutor pentru fermieri în contextul creșterii prețurilor la îngrășăminte

Uniunea Europeană se pregătește să elibereze marți fonduri pentru a ajuta fermierii să facă față creșterii prețurilor la îngrășăminte, o tendință care s-a agravat de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
19 mai 2026, 11:36, Știri externe
Pentru a pune presiune pe UE, organizațiile agricole au planificat un miting marți dimineață în fața Parlamentului European de la Strasbourg, unde Comisia urmează să își prezinte planul de acțiune, relatează Le Figaro.

„Fermierii se apropie de următorul sezon de cumpărare a îngrășămintelor într-un climat de incertitudine extremă, nu doar în ceea ce privește costul, ci și disponibilitatea reală a acestora”, avertizează Copa-Cogeca, care reprezintă principalele sindicate agricole europene.

Îngrășăminte tranzitate prin Strâmtaorea Ormuz

Înainte de conflictul din Orientul Mijlociu, 30% din îngrășămintele mondiale tranzitau prin Strâmtoarea Ormuz. De la sfârșitul lunii februarie, prețurile îngrășămintelor au crescut vertiginos în Europa. Îngrășămintele pe bază de azot costă acum în jur de 500 de euro pe tonă, față de aproximativ 380 de euro iarna trecută. La aceasta se adaugă costul tot mai mare al motorinei pentru tractoare, care a determinat multe țări să își deschidă portofelele pentru a limita factura.

Comisia Europeană, care promisese măsuri de sprijinire a fermierilor cu mult înainte de război, se află acum sub o presiune intensă. Războiul „a sporit gradul de conștientizare cu privire la natura strategică a sectorului îngrășămintelor”. Planul de acțiune european a dobândit „o importanță politică semnificativă”, notează Tiffanie Stephani de la Yara, unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din Europa.

UE va apela la „rezerva agricolă”

Pe termen scurt, Bruxelles-ul va apela la „rezerva agricolă ”, fonduri europene destinate situațiilor de criză, pentru a oferi sprijin sectorului. Aproximativ 200 de milioane de euro rămân în acest fond pentru 2026. Situația este deosebit de dificilă pentru cultivatorii de cereale. Mari consumatori de îngrășăminte, aceștia au fost pe pierdere timp de trei ani din cauza efectului combinat al unei recolte catastrofale de grâu în 2024 și al unui 2025 deja marcat de îngrășăminte foarte scumpe și prețuri la grâu sub 200 de euro pe tonă în Franța, care se confruntă cu o concurență internațională sporită.

