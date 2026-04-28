Parlamentul European a votat: următorul buget al UE, cu 10% mai mare. Cheltuielile UE ajung la peste 2 trilioane de euro. Suplimentare pentru fermieri

Într-un vot la Strasbourg, deputații europeni au susținut consolidarea fondurilor UE prin cheltuirea a 200 de miliarde de euro suplimentare pentru fermieri, regiuni și competitivitate industrială. O majoritate covârșitoare a deputaților europeni a aprobat moțiunea, cu 370 de voturi pentru, 201 împotrivă și 84 de abțineri.

Votul pregătește terenul pentru negocieri tensionate cu guvernele naționale. Țări membre precum Olanda și Germania au declarat deja că doresc ca bugetul să fie mai mic decât propunerea Comisiei.

Parlamentul a solicitat, de asemenea, o alocare mai mare de fonduri pentru programele UE și impunerea de noi taxe la nivelul UE asupra jocurilor de noroc online, giganților tehnologici precum Amazon și Google și firmelor de criptomonede.

Propunerea Comisiei pentru perioada 2028-2034 prevede 1,8 trilioane de euro pentru cheltuieli în domenii precum subvențiile pentru fermieri, dezvoltarea industrială și schemele de ajutor internațional. În plus, aceasta alocă aproximativ 165 de miliarde de euro pentru a rambursa datoria comună emisă pentru a finanța pachetul de redresare post-Covid al UE – o măsură care crește bugetul total la 1,984 trilioane de euro.

Parlamentul solicită extinderea bugetului total la 2 trilioane de euro, excluzând rambursările datoriei legate de Covid. Aceasta ar însemna, practic, o creștere a bugetului cu 10%.