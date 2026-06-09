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Fermierii și procesatorii pot obține finanțare 100% pentru investiții în energia renegerabilă

Firmele din agricultură și industria alimentară vor putea accesa, între 15 iunie și 14 august 2026, finanțări de până la 100% pentru investiții în producerea energiei electrice din surse regenerabile, printr-o schemă cu buget total de 265 de milioane de euro.
Fermierii și procesatorii pot obține finanțare 100% pentru investiții în energia renegerabilă
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
09 iun. 2026, 17:15, Economic
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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) au lansat o nouă oportunitate de finanțare destinată întreprinderilor din sectorul agricol și industriei alimentare care doresc să își reducă dependența de costurile energetice și să investească în capacități de producere a energiei din surse regenerabile.

Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfășura între 15 iunie și 14 august 2026, în cadrul Schemei de ajutor pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile destinate autoconsumului în sectorul agricol și industria alimentară.

Pentru această rundă este alocat un buget total de 265 de milioane de euro. Din această sumă, 145 de milioane de euro sunt destinate proiectelor cu capacități instalate de până la 1 MW inclusiv, iar 120 de milioane de euro proiectelor cu capacități de peste 1 MW.

Finanțarea este acordată în proporție de 100% pentru investiții în producerea energiei solare, în limita a 650.000 euro/MW pentru capacitățile de până la 1 MW și 550.000 euro/MW pentru cele care depășesc acest prag. Beneficiarii pot depune mai multe proiecte, dacă acestea vizează locații diferite, cu un plafon maxim de 20 de milioane de euro per beneficiar.

„Independența energetică trebuie să continue”

Schema sprijină investițiile în noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare, cu sau fără sisteme de stocare, având ca scop reducerea costurilor și creșterea competitivității în agricultură și industria alimentară.

„Sprijinirea fermierilor și procesatorilor prin măsuri care contribuie la stabilitatea și predictibilitatea activității lor reprezintă o prioritate a mandatului meu la Ministerul Agriculturii. Prin finanțarea 100% nerambursabilă a capacităților solare, oferim un sprijin concret pentru reducerea costurilor de producție și creșterea competitivității sectorului agroalimentar românesc. Îi încurajez pe toți cei interesați să valorifice această oportunitate de finanțare. Independența energetică și modernizarea agriculturii românești trebuie să continue, iar rolul nostru este să asigurăm accesul cât mai rapid și eficient la aceste resurse financiare”, a declarat viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna.

Cererile de finanțare se depun online, prin portalul AFIR. Schema este finanțată prin Fondul pentru Modernizare și implementată de MADR, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

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