Prima pagină » Politic » Guvernul face un pas înainte pentru energia verde. ADS primește vehicule de teren

Guvernul face un pas înainte pentru energia verde. ADS primește vehicule de teren

Guvernul a aprobat joi modificarea normativelor de dotare ale Agenției Domeniilor Statului (ADS), pentru ca instituția să poată înlocui patru autoturisme cu patru autoutilitare de teren necesare identificării și cartografierii terenurilor destinate investițiilor în energie regenerabilă.
Guvernul face un pas înainte pentru energia verde. ADS primește vehicule de teren
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
16 iul. 2026, 14:25, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Guvernul a adoptat o hotărâre care permite modificarea anexei privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), precum și a regulilor de funcționare ale Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.

Măsura vizează Agenția Domeniilor Statului (ADS), care implementează Reforma 1 din cadrul Componentei 16 „RePowerEU” a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o alocare totală de peste 3 milioane de euro.

Potrivit Guvernului, obiectivul reformei este creșterea rezilienței și independenței energetice a României prin extinderea capacităților de producție a energiei verzi, atât solară, cât și eoliană.

Pentru accelerarea procesului de identificare a terenurilor potrivite pentru astfel de investiții, ADS va reorganiza parcul auto prin înlocuirea a patru autoturisme standard cu patru autoutilitare de teren. Vehiculele vor fi folosite pentru cartografierea și inventarierea terenurilor degradate aflate în proprietatea statului, care urmează să fie transformate în zone de accelerare pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă.

Executivul precizează că măsura este necesară pentru îndeplinirea Jalonului 508 din cadrul Reformei 1 – RePowerEU și pentru respectarea obligațiilor asumate de Ministerul Agriculturii în relația cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Numărul total de vehicule alocat ADS rămâne neschimbat, la 37 de unități. Modificarea presupune doar înlocuirea a patru autoturisme cu autoutilitare de teren, considerate mai potrivite pentru accesul în zone montane, mlăștinoase sau greu accesibile, unde se află o parte importantă a terenurilor administrate de agenție.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Ștefan Popescu: Germania şi Bulgaria dau semnale în direcția Moscovei
Gandul
BREAKING! Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Palatul Telefoanelor și-a deschis porțile istoriei. Povestea primului zgârie-nori din România și a telefoanelor care au schimbat o epocă
Libertatea
Un bărbat de 34 de ani a ajuns în scaun cu rotile după ce a ignorat un simptom aparent banal. Diagnosticul primit după zece luni i-a schimbat viața
CSID
Primul blindat „made în România” din ultimii 30 DE ANI se află la RAR pentru omologare
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da