Guvernul face un pas înainte pentru energia verde. ADS primește vehicule de teren

Guvernul a adoptat o hotărâre care permite modificarea anexei privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), precum și a regulilor de funcționare ale Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.

Măsura vizează Agenția Domeniilor Statului (ADS), care implementează Reforma 1 din cadrul Componentei 16 „RePowerEU” a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o alocare totală de peste 3 milioane de euro.

Potrivit Guvernului, obiectivul reformei este creșterea rezilienței și independenței energetice a României prin extinderea capacităților de producție a energiei verzi, atât solară, cât și eoliană.

Pentru accelerarea procesului de identificare a terenurilor potrivite pentru astfel de investiții, ADS va reorganiza parcul auto prin înlocuirea a patru autoturisme standard cu patru autoutilitare de teren. Vehiculele vor fi folosite pentru cartografierea și inventarierea terenurilor degradate aflate în proprietatea statului, care urmează să fie transformate în zone de accelerare pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă.

Executivul precizează că măsura este necesară pentru îndeplinirea Jalonului 508 din cadrul Reformei 1 – RePowerEU și pentru respectarea obligațiilor asumate de Ministerul Agriculturii în relația cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Numărul total de vehicule alocat ADS rămâne neschimbat, la 37 de unități. Modificarea presupune doar înlocuirea a patru autoturisme cu autoutilitare de teren, considerate mai potrivite pentru accesul în zone montane, mlăștinoase sau greu accesibile, unde se află o parte importantă a terenurilor administrate de agenție.