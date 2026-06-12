Prima pagină » Știri externe » Sprijin european pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor. Comisia propune un pachet financiar de peste 500 de milioane de euro

Sprijin european pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor. Comisia propune un pachet financiar de peste 500 de milioane de euro

Comisia Europeană a anunțat, vineri, că a propus un pachet de sprijin pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Pachetul de ajutoare financiare se ridică la peste jumătate de miliard de euro și include modificări ale Politicii Agricole Comune, astfel încât sprijinul să poată fi acordat mai repede și mai flexibil.
Sprijin european pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor. Comisia propune un pachet financiar de peste 500 de milioane de euro
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
12 iun. 2026, 15:05, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Comisia Europeană a propus, vineri, un pachet de sprijin financiar pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte, care se ridică la 540 de milioane de euro. Propunerea vine după ce în ultimele luni, tensiunile geopolitice și întreruperile în lanțul de aprovizionare au determinat creșterea prețurilor îngrășămintelor în întreaga Europă.

„Astăzi ne respectăm angajamentul de a sprijini fermierii afectați de explozia costurilor la îngrășăminte. Pot confirma că am propus un pachet de sprijin financiar european de 540 de milioane de euro, pe care statele membre îl vor putea completa cu fonduri naționale pentru a mobiliza până la 1,5 miliarde de euro în ajutor pentru fermieri”, a declarat Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Europene.

Plăți mai rapide și sprijin mai flexibil pentru fermieri

De asemenea, Comisia propune și ajustări specifice ale Politicii Agricole Comune (PAC) care să permită statelor membre să ofere fermierilor un sprijin mai rapid și mai flexibil pentru a avea acces la îngrășăminte.

Printre măsurile propuse se numără și un nou sistem de lichidități în cadrul dezvoltării rurale pentru sprijin în situații de criză, dar și opțiunea ca statele membre să efectueze plățile directe către fermieri mai devreme.

„Noul sistem de lichidități poate fi cofinanțat în proporție de până la 65 % din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și include fonduri neutilizate care, în caz contrar, ar putea fi pierdute. Statele membre pot adăuga finanțare națională de până la 200 %. Pentru a asigura o acordare rapidă a sprijinului și a reduce la minimum sarcinile administrative, acesta poate fi plătit sub forma unei sume fixe pe hectar și pus în aplicare prin intermediul planurilor strategice PAC”, mai precizează comunicatul de presă.

În plus, statele membre vor putea efectua plățile în avans ale subvențiilor directe înainte de 16 octombrie, la o rată majorată a avansurilor, pentru a îmbunătăți fluxul de numerar al fermierilor.

Mai departe, aceste modificări legislative specifice propuse de Comisia Europeană în cadrul PAC vor fi transmise Parlamentului European și Consiliului spre aprobare.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
Soția lui Julian Quinones a furat toate privirile la Mondial
GSP.ro
Când scăpăm de ploi și furtuni. Prognoza meteorologilor ANM, pentru Gândul
Gandul
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Marea frământare din USR: ascultă de baza partidului sau de dorința lui Nicușor Dan
Libertatea
Țara în care anul oficial este încă 2018, deși restul lumii trăiește în 2026. Explicația din spatele diferenței
CSID
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia