Sprijin european pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor. Comisia propune un pachet financiar de peste 500 de milioane de euro

Comisia Europeană a propus, vineri, un pachet de sprijin financiar pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte, care se ridică la 540 de milioane de euro. Propunerea vine după ce în ultimele luni, tensiunile geopolitice și întreruperile în lanțul de aprovizionare au determinat creșterea prețurilor îngrășămintelor în întreaga Europă.

„Astăzi ne respectăm angajamentul de a sprijini fermierii afectați de explozia costurilor la îngrășăminte. Pot confirma că am propus un pachet de sprijin financiar european de 540 de milioane de euro, pe care statele membre îl vor putea completa cu fonduri naționale pentru a mobiliza până la 1,5 miliarde de euro în ajutor pentru fermieri”, a declarat Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură și Alimentație, potrivit unui comunicat de presă al Comisiei Europene.

Plăți mai rapide și sprijin mai flexibil pentru fermieri

De asemenea, Comisia propune și ajustări specifice ale Politicii Agricole Comune (PAC) care să permită statelor membre să ofere fermierilor un sprijin mai rapid și mai flexibil pentru a avea acces la îngrășăminte.

Printre măsurile propuse se numără și un nou sistem de lichidități în cadrul dezvoltării rurale pentru sprijin în situații de criză, dar și opțiunea ca statele membre să efectueze plățile directe către fermieri mai devreme.

„Noul sistem de lichidități poate fi cofinanțat în proporție de până la 65 % din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și include fonduri neutilizate care, în caz contrar, ar putea fi pierdute. Statele membre pot adăuga finanțare națională de până la 200 %. Pentru a asigura o acordare rapidă a sprijinului și a reduce la minimum sarcinile administrative, acesta poate fi plătit sub forma unei sume fixe pe hectar și pus în aplicare prin intermediul planurilor strategice PAC”, mai precizează comunicatul de presă.

În plus, statele membre vor putea efectua plățile în avans ale subvențiilor directe înainte de 16 octombrie, la o rată majorată a avansurilor, pentru a îmbunătăți fluxul de numerar al fermierilor.

Mai departe, aceste modificări legislative specifice propuse de Comisia Europeană în cadrul PAC vor fi transmise Parlamentului European și Consiliului spre aprobare.