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Fermierii vor primi sprijin financiar din partea UE pentru achiziția îngrășămintelor

Parlamentul European a aprobat marți un pachet de măsuri destinat sprijinirii fermierilor afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte, accelerând modificarea regulilor din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) pentru ca ajutorul financiar să ajungă la beneficiari înaintea următorului sezon agricol.
Fermierii vor primi sprijin financiar din partea UE pentru achiziția îngrășămintelor
Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
07 iul. 2026, 15:08, Știrile zilei
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Propunerea, înaintată de Comisia Europeană, a fost adoptată cu 576 de voturi pentru, 62 împotrivă și 15 abțineri.

Potrivit noilor reguli, fermierii vor putea beneficia de un sprijin pentru lichidități de până la 80% din costurile suplimentare suportate pentru achiziția îngrășămintelor.

Avansuri mai mari din plățile directe

Pe lângă sprijinul destinat acoperirii costurilor cu îngrășămintele, statele membre vor avea posibilitatea să majoreze avansul din plățile directe acordate fermierilor, de la 70% la 75%.

De asemenea, aceste sume vor putea fi plătite imediat după depunerea cererilor, fără ca fermierii să mai fie nevoiți să aștepte termenul de 16 octombrie, prevăzut în prezent de legislația europeană.

Noile prevederi oferă statelor membre și o flexibilitate mai mare în ajustarea bugetelor destinate plăților directe pentru anul viitor, în funcție de necesitățile din sectorul agricol.

Măsura vizează menținerea producției agricole și limitarea scumpirilor alimentelor

Potrivit Parlamentului European, obiectivul noilor măsuri este evitarea reducerii producției agricole și a deteriorării calității recoltelor, precum și limitarea creșterii prețurilor la alimente pentru consumatori.

Îngrășămintele reprezintă până la 16% din costurile de producție ale fermierilor, astfel că evoluția prețurilor din acest sector are un impact direct asupra costurilor de producție și, implicit, asupra prețurilor alimentelor.

Dependența de importuri și efectele tensiunilor geopolitice

Uniunea Europeană importă aproximativ 30% din îngrășămintele pe bază de azot și 70% din îngrășămintele fosfatice utilizate în agricultură. În același timp, producția europeană de îngrășăminte depinde în mare măsură de gazele naturale.

Instituțiile europene arată că prețurile îngrășămintelor și ale energiei au crescut în ultimii ani pe fondul tensiunilor geopolitice, inclusiv ca urmare a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și, mai recent, din cauza escaladării situației din Orientul Mijlociu, în special în contextul închiderii Strâmtorii Ormuz, un punct strategic pentru transportul energetic la nivel mondial.

Pentru fermierii români, măsurile ar putea contribui la reducerea presiunii asupra costurilor de producție într-un context în care prețurile la inputurile agricole au rămas ridicate, iar cheltuielile cu fertilizanții continuă să influențeze profitabilitatea exploatațiilor agricole și competitivitatea producției.

Pentru ca noile reguli să intre în vigoare, textul adoptat de Parlamentul European trebuie să fie aprobat formal și de Consiliul Uniunii Europene, după care va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Regulamentul va intra în vigoare în ziua următoare publicării.

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