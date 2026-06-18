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Europa dă undă verde plantelor „editate genetic”: culturile viitorului ar putea ajunge pe câmpuri în doar câțiva ani

Parlamentul European a adoptat noi reguli care facilitează accesul fermierilor la plante obținute prin noi tehnici genomice, capabile să reziste mai bine la secetă, boli și dăunători, să ofere recolte mai mari și să reducă nevoia de pesticide.
Europa dă undă verde plantelor „editate genetic”: culturile viitorului ar putea ajunge pe câmpuri în doar câțiva ani
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Helder Januario/ABACAPRESS.COM
Gabriel Negreanu
18 iun. 2026, 12:06, Economic
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Noile prevederi, convenite provizoriu între Parlament și Consiliu în decembrie 2025, marchează o schimbare importantă în modul în care Uniunea Europeană va reglementa plantele dezvoltate prin noile tehnici genomice, cunoscute drept NGT. În loc să se concentreze în primul rând pe metoda prin care au fost create, regulile vor ține cont mai ales de rezultatul genetic final.

Plantele obținute prin NGT vor fi împărțite în două categorii: NGT-1 și NGT-2

Categoria NGT-1 va include plantele cu un număr limitat și un tip restrâns de modificări genetice, care ar fi putut apărea și prin metode convenționale de ameliorare. După verificarea criteriilor, aceste plante vor fi tratate similar culturilor convenționale. Totuși, la cererea Parlamentului, plantele proiectate pentru toleranță la erbicide sau pentru producerea de substanțe insecticide nu vor putea fi încadrate în categoria NGT-1.

Categoria NGT-2 va include plantele cu modificări genetice mai complexe sau mai ample. Acestea vor rămâne sub incidența regulilor stricte aplicate organismelor modificate genetic, vor necesita evaluare de risc și vor avea nevoie de autorizare înainte de a putea fi comercializate în Uniunea Europeană.

Regulile se vor aplica atât plantelor dezvoltate în Europa, cât și celor importate. În afara UE există deja produse realizate din plante NGT aflate pe piață sau în stadii avansate de dezvoltare, precum grâul cu conținut redus de gluten, cartofii rezistenți la agenți patogeni și porumbul tolerant la secetă.

Pentru plantele NGT-2, trasabilitatea completă și etichetarea vor rămâne obligatorii. Statele membre vor putea restricționa sau interzice cultivarea acestor plante, chiar dacă ele au primit autorizare la nivel european. În cazul soiurilor care conțin sau provin din plante NGT-1, acestea vor fi incluse într-o bază publică de date a UE, iar sacii de semințe și materialul de reproducere vor trebui etichetați ca NGT-1, astfel încât fermierii să poată lua decizii informate.

Noile reguli urmăresc și orientarea acestor tehnologii către obiective de sustenabilitate, cum ar fi rezistența la schimbările climatice și la dăunători. Din acest motiv, impactul asupra sustenabilității plantelor NGT va trebui monitorizat.

Reguli speciale pentru agricultura ecologică

În agricultura ecologică, utilizarea NGT nu va fi permisă. Totuși, prezența tehnic inevitabilă a plantelor NGT-1 nu va fi considerată automat o încălcare a regulilor pentru producția organică. Comisia Europeană urmează să evalueze dacă noua reglementare va crea dificultăți administrative, economice sau practice pentru operatorii din sectorul bio, inclusiv în ceea ce privește percepția consumatorilor.

Un alt punct sensibil îl reprezintă brevetele. NGT-urile vor putea fi brevetate, cu excepția trăsăturilor sau secvențelor care apar în natură ori sunt produse prin mijloace biologice. Eurodeputații au introdus garanții pentru a preveni concentrarea pieței, pentru a menține accesibilitatea tehnologiilor și pentru a asigura un acces echitabil pentru fermieri, inclusiv dreptul acestora de a păstra și replanta semințe.

Raportoarea Jessica Polfjärd a descris votul drept „o victorie istorică pentru fermierii Europei și pentru viitorul Europei”, susținând că noile reguli vor încuraja inovația, competitivitatea și securitatea alimentară.

Regulamentul va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se va aplica după doi ani.

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