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Mureșan: UE nu trebuie să taie bani de la cetățeni pentru ca Musk să aibă acces gratuit la piața europeană

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, co-raportor al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, susține că Uniunea Europeană are nevoie de noi surse de venit pentru viitorul buget multianual și indică taxa digitală drept una dintre variante. El spune că nu ar fi corect ca UE să taie bani de la fermieri, regiuni, IMM-uri sau securitate pentru a proteja marile corporații digitale.
Mureșan: UE nu trebuie să taie bani de la cetățeni pentru ca Musk să aibă acces gratuit la piața europeană
Sursa foto: Hepta
Gabriel Negreanu
16 iun. 2026, 17:59, Economic
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Siegfried Mureșan a adus în discuție numele lui Elon Musk în dezbaterea privind noile surse de venit pentru bugetul Uniunii Europene, susținând că marile companii digitale trebuie să contribuie dacă beneficiază de acces la piața unică europeană.

Eurodeputatul a afirmat că Parlamentul European susține alături de Carla Tavares, eurodeputată S&D din Portugalia și co-raportoare pentru bugetul multianual al UE, introducerea unor noi resurse proprii, inclusiv o posibilă taxă digitală, pentru ca UE să poată finanța apărarea, securitatea, competitivitatea, agricultura și coeziunea fără a pune presiune suplimentară pe cetățeni și companiile europene.

„Ar fi greșit să tăiem bani de la cetățeni ca să protejăm marile corporații digitale”

Mureșan a spus că liderii europeni trebuie să aleagă între finanțarea priorităților Uniunii și protejarea marilor companii digitale globale.

„Ar fi o greșeală să permitem Consiliului să taie finanțarea pentru fermieri, pentru regiuni, pentru securitatea noastră și pentru economia noastră doar pentru a proteja cele mai mari corporații digitale din lume”, a declarat eurodeputatul.

El l-a invocat direct pe Elon Musk ca exemplu al marilor actori economici care beneficiază de piața unică europeană.

„Ar fi greșit să tăiem finanțarea pentru cetățenii noștri, pentru IMM-urile noastre, pentru securitatea noastră, doar pentru a-i permite lui Elon Musk, cea mai bogată persoană de pe planetă, să continue să se bucure de acces gratuit la piața unică europeană fără să contribuie cu niciun cent pentru acest acces”, a spus Mureșan.

Taxa digitală, una dintre variantele de venit

Mureșan a precizat că Parlamentul European a cerut Comisiei Europene să prezinte opțiuni tehnice pentru introducerea unei taxe digitale. El a adăugat că există variante care ar putea avea un impact mai mare sau mai redus asupra corporațiilor digitale, iar decizia finală va fi una politică.

Întrebat de jurnalistul Mediafax prezent la conferința de la Strasbourg dacă o astfel de măsură, care ar putea afecta giganți americani din tehnologie, riscă să provoace o reacție din partea administrației SUA, Mureșan a spus că Parlamentul European a cerut Comisiei Europene să prezinte mai multe opțiuni tehnice.

Potrivit acestuia, există variante care ar avea un impact mai mare asupra corporațiilor digitale și variante cu un impact mai redus, iar decizia finală va fi una politică, luată inclusiv în contextul relațiilor transatlantice.

Mureșan a insistat însă că taxa digitală poate fi introdusă fără să deterioreze relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite.

„Intenția noastră este să continuăm să avem relații transatlantice foarte apropiate. Credem că această taxă digitală poate fi introdusă fără să afecteze relațiile transatlantice, politic sau economic, în niciun fel”, a spus eurodeputatul.

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