Iarba e mai verde în Austria: Cum își reinventează țara sectorul agricol

Datorită reînnoirii intergeneraționale a sectorului agricol, Austria mai este denumită drept „țara fermierilor împliniți”, relatează Euronews.

Aproximativ 60 de producători locali aduc carne, brânză, iaurturi, legume și ierburi aromatice la un magazin cooperativ din apropiere. Strategia de distribuție este pe circuit scurt, de la fermă la furculiță. Aceasta nu necesită intermediari.

Fermierii pot să își vândă singuri produsele

„Ideea de bază era pur și simplu ca microîntreprinderile să își comercializeze singure produsele, iar valoarea adăugată să rămână pur și simplu locală”, explică Georg Buchegger, directorul general al magazinului.

Unul din fermierii intervievați de Euronews, Josef Quehenberger, a declarat că „Sunt a zecea generație la ferma mea. Ferma a trecut prin epidemii, două războaie mondiale, coronavirus și nazism. Așa că a supraviețuit multor lucruri. Sunt fericit și mândru că o aduc în viitor”.

Johanna Wallinger, o altă fermieră, s-a stabilit aici acum 30 de ani. Cu 200 de capre și instalații de fabricare a brânzeturilor, ferma ei prosperă acum.

Austria „are un mare potențial”

„Practicăm o agricultură foarte autentică”, spune ea. „Cred că Austria are un mare potențial aici, pentru că putem produce cu adevărat într-un mod natural, aproape de consumatori”.

Sprijinul public este perceput pe scară largă, aici, ca un factor cheie în sectorul agricol prosper.

Cu cei 35.000 de membri ai săi, Camera de Agricultură din Salzburg oferă fermierilor cursuri de formare, consultanță juridică și comercială, asistență în navigarea. Sprijinul este oferit prin sistemul de subvenții și sprijin pentru promovarea produselor. Aceste beneficii sunt oferite în special tinerilor, mai arată sursa inițială.

„Problemele sunt exact aceleași pentru fermierii din Salzburg ca și pentru alți fermieri europeni. Avem birocrație și avem piețe la fel de dificile”, susține Rupert Quehenberger, președintele Camerei de Comerț. „Avantajul, care este și dezavantajul nostru, este structura noastră. Știm că nu putem concura cu producătorii de masă. Singura modalitate prin care putem supraviețui pe piață este prin calitate și prin faptul că produsul este recognoscibil, are o față”.

O etichetă la mare căutare, folosită de fermieri

Ca instrument cheie în sprijinirea fermierilor, autoritățile din Salzburg au creat și controlează utilizarea unei etichete râvnite. Aceasta certifică originea locală a produselor agricole și le sporește potențialul de piață, potrivit sursei citate.

„În prezent, avem aproximativ 2.800 de produse certificate. De asemenea, avem și 170 de restauratori certificați și 90 de bucătării în domeniul cateringului public, care singure gătesc 40.000 de porții pe zi. Ele îndeplinesc anumite criterii pentru produsele regionale pe care le procesează, pe care le controlăm și noi”, explică Günther Kronberger, director general la Salzburg Agrar Marketing.

Formarea tinerilor fermieri, crucială

Formarea noilor generații de fermieri este, de asemenea, considerată primordială. Austria are aproximativ 70 de școli care îi formează pe tinerii fermieri. Școala agricolă Winklhof, de lângă Salzburg, formează 260 de elevi cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani. Managerii de aici spun că cererile de înscriere la școala de stat au crescut vertiginos în ultimii cinci ani.

Această formare este considerată crucială de către fermierii profesioniști. Ei își iau în serios și rolul în motivarea noilor generații de fermieri din Austria.

„Dacă te plângi tot timpul sau vezi dezavantajele, atunci nici următoarea generație nu se va bucura de această slujbă”, conchide fermiera Johanna Wallinger.