Vești importante pentru fermieri. Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru venituri mai stabile

Parlamentul European a aprobat marți un nou set de reguli care să întărească poziția fermierilor în lanțul de aprovizionare cu alimente și să ajute la stabilizarea veniturilor acestora.

Potrivit unui comunicat de presă, noile măsuri urmăresc ca agricultorii să aibă o putere mai mare de negociere, iar prețurile produselor alimentare să se observe în costurile reale de producție.

Propunerea a fost adoptată cu 560 de voturi pentru, 75 împotrivă și 25 de abțineri.

Una dintre cele mai importante modificări prevede că statele membre vor fi obligate să stabilească și să publice online repere care să poată fi folosite în acordurile contractuale dintre fermieri și cumpărători.

Scopul este ca prețurile finale ale alimentelor să țină cont mai bine de cheltuielile suportate de producători și să aibă un impact asupra veniturilor acestora.

Organizațiile de producători primesc mai multă putere

Noua legislație întărește și rolul pe care organizațiile de producători (OP) îl au, pentru că le oferă mai multă influență în organizarea pieței.

Printre prevederile adoptate astăzi se numără și posibilitatea ca organizațiile de producători să negocieze direct cu cumpărătorii în numele membrilor lor.

În același timp, sunt introduse reguli care îi împiedică pe cumpărători să ocolească aceste organizații pentru a negocia separat cu fermierii individuali.

Reguli pentru etichetare

Eurodeputații au aprobat și măsuri pentru creșterea transparenței în ceea ce privește etichetarea produselor agricole.

Noile reguli clarifică modul în care pot fi folosiți termenii „corect” și „echitabil” pe etichete și, de asemenea, stabilesc noi criterii pentru folosirea acestora.

Astfel, aceste denumiri vor putea fi folosite, de exemplu, atunci când un produs contribuie la dezvoltarea comunităților rurale sau susține organizațiile fermierilor.

Definiție pentru carne și restricții pentru produsele cultivate în laborator

Textul care a fost adoptat astăzi în Parlamentul European introduce și o definiție oficială a cărnii, aceasta fiind descrisă drept „părți comestibile ale animalelor”.

Totodată, este stabilită o listă de denumiri rezervate exclusiv produselor din carne, care nu vor putea fi folosite pentru produse cultivate în laborator sau obținute pe bază de celule.

Printre termenii protejați se numără: carne de vită, vițel, porc, pasăre, pui, curcan, rață, gâscă, miel, oaie, ovine, capră, pulpă de vită, mușchiuleț, flanc, friptură, coaste, spată, pulpă, cotlet, aripă, piept, ficat, coapsă, piept de vită, antricot, crupă și bacon.

Potrivit Parlamentului European, rolul pe care această măsură îl are este de a crește transparența pe piața internă și de a le permite consumatorilor să facă alegeri informate.

Noile reguli aduc schimbări importante și pentru sectorul lactatelor, care a fost afectat în ultimii ani de numeroase probleme.

Legislația introduce contracte scrise obligatorii pentru susținerea veniturilor producătorilor de lapte. Aceste contracte vor include clauze privind excluderea anumitor indicatori de preț și prevederi de revizuire, care să ofere o protecție mai mare fermierilor.

Céline Imart: „Reprezintă o victorie majoră pentru fermierii noștri”

„Acordul votat astăzi reprezintă o victorie majoră pentru fermierii noștri, consolidându-le poziția pe piață, protecțiile juridice și patrimoniul cultural. Contractele le vor garanta acum un loc echitabil în lanțul de aprovizionare, în timp ce un mecanism obligatoriu de mediere le va proteja veniturile în timpul litigiilor cu cumpărătorii. În plus, o nouă excepție antitrust permite organizațiilor de producători nerecunoscute să se organizeze liber și să obțină un avantaj semnificativ pe piață.”, a declarat marți raportoarea dosarului, eurodeputata Céline Imart (PPE, Franța).

Ce urmează de acum încolo sunt detaliile legislative. Pentru ca noile prevederi să intre în vigoare, acordul provizoriu trebuie să primească și aprobarea Consiliului Uniunii Europene.

De unde a pornit totul

Comisia Europeană a prezentat această inițiativă privind fermierii europeni în decembrie 2024, ca răspuns la dificultățile cu care s-au confruntat aceștia în ultimii ani.

Noile măsuri urmăresc să schimbe o parte dintre regulile care există acum în agricultură, astfel încât fermierii să beneficieze de contracte mai bune, iar organizațiile de producători să aibă o putere mai mare de negociere în fața cumpărătorilor.

Totodată, procedurile de recunoaștere a acestor organizații vor fi simplificate, iar inițiativele voluntare și proiectele care sprijină dezvoltarea durabilă în agricultură vor fi încurajate.

În același timp, aceste schimbări fac parte dintr-un plan complex al Uniunii Europene, care include și noi reguli de cooperare între state pentru combaterea practicilor comerciale neloiale.

Scopul este de a oferi fermierilor o poziție mai puternică și mai echitabilă în lanțul alimentar.