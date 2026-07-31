Victor Negrescu cere sprijin european pentru crescătorii de ovine și caprine afectați de restricții

Negrescu a transmis, într-o postare pe Facebook, că eurodeputații PSD au solicitat încă din luna iunie Comisiei Europene adoptarea unor măsuri urgente.

„Am fost și vom rămâne alături de fermierii și crescătorii de animale din România. Împreună cu colegii mei din Delegația PSD din Parlamentul European, am fost în contact cu aceștia”, a afirmat europarlamentarul.

Printre măsurile cerute se numără revizuirea proporțională a restricțiilor comerciale, acordarea unor compensații financiare fermierilor afectați și sprijin european pentru achiziția și gestionarea vaccinurilor.

Negrescu: „Nemulțumirea fermierilor este de înțeles”

Victor Negrescu susține că situația fermierilor s-a agravat.

„Din păcate, situația din teren s-a agravat, iar nemulțumirea fermierilor este de înțeles. Mii de crescători protestează după luni de pierderi și incertitudine, generate de blocarea exporturilor și de lipsa unor soluții rapide”, a declarat acesta.

Europarlamentarul a făcut apel la dialog.

„În același timp, regret incidentele violente care au avut loc în timpul protestelor. Dreptul oamenilor de a-și apăra munca și viitorul trebuie respectat, iar dialogul este singura cale prin care pot fi găsite soluții durabile. Violența nu ajută pe nimeni.”, a precizat Negrescu.

Acesta a adăugat că delegația PSD va continua demersurile la nivelul instituțiilor europene, astfel încât România să beneficieze de un „tratament echitabil”, iar fermierii să nu suporte singuri costurile crizei.

„Vom continua să susținem acest dosar la nivel european și pregătim noi demersuri pentru ca România să obțină un tratament echitabil și pentru ca fermierii noștri să nu plătească singuri prețul unei crize care necesită un răspuns european. România are nevoie de agricultură puternică, iar cei care produc hrană pentru noi toți au nevoie de respect, sprijin și soluții concrete”, a conchis Victor Negrescu.

Reacția lui Victor Negrescu vine după protestul organizat de crescătorii de ovine și caprine în București. Mii de fermieri au reclamat pierderile provocate de blocarea exporturilor și de restricțiile impuse în contextul pestei micilor rumegătoare, iar manifestația a fost marcată și de incidente violente.