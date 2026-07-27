Descoperirea care ar putea rezolva una dintre cele mai mari probleme ale agriculturii moderne

Cercetătorii au găsit o metodă inovatoare pentru eliminarea substanțelor PFAS, cunoscute drept „chimicale eterne”, din terenurile agricole contaminate.

Noua tehnică, dezvoltată de cercetători de la Universitatea Yale, promite să reducă semnificativ costurile de decontaminare și să contribuie la refacerea calității solului.

În fiecare an, milioane de tone de nămol rezultat în urma epurării apelor uzate sunt folosite pe terenurile agricole din Statele Unite ca îngrășământ natural, potrivit ScienceAlert.

„Problema contaminării îi afectează pe fermieri”

Totuși, o mare parte din acest nămol este contaminată cu PFAS, o familie de compuși chimici extrem de rezistenți, care nu se degradează ușor în natură.

„Problema contaminării terenurilor agricole cu PFAS îi afectează în mod disproporționat pe micii fermieri și pe fermierii ecologici”, a explicat un cercetător în științele mediului.

Aceste substanțe sunt supranumite „chimicale eterne” deoarece legătura carbon-fluor din structura lor este extrem de stabilă. Astfel, le permite să persiste în mediu timp de mii de ani.

Pe măsură ce biosolidele sunt aplicate în mod repetat, PFAS se acumulează în sol, pot ajunge în râuri și lacuri sau pot fi absorbite de plante. Ulterior, intră și în lanțul alimentar.

Studiile sugerează că expunerea la PFAS ar putea fi asociată cu un risc crescut de cancer, probleme de sarcină și reproducere, boli cardiovasculare, scleroză multiplă și tulburări de fertilitate.

O metodă de zeci de ori mai ieftină

Decontaminarea terenurilor agricole din SUA prin metodele actuale costă între 800.000 și 1,6 milioane de dolari pe hectar. Înseamnă un cost total estimat la aproximativ 8 trilioane de dolari.

Noua metodă propusă ar reduce costurile la aproximativ 29.000 de dolari pe hectar, dacă procesul este repetat timp de până la 20 de ani pentru a asigura curățarea completă a terenului.

Spre deosebire de metodele actuale, care presupun excavarea și arderea solului, procese ce distrug stratul fertil și emit cantități importante de dioxid de carbon, noua abordare contribuie la îmbunătățirea sănătății terenului.

Cum funcționează

Prima etapă constă în aplicarea pe terenurile contaminate a unei roci alcaline măcinate, precum bazaltul sau calcarul. Aceasta crește pH-ul solului până la aproximativ 7 și face ca principalele tipuri de PFAS să devină mai mobile și mai ușor de absorbite de plante.

Ulterior sunt cultivate plante cunoscute pentru capacitatea lor de a acumula rapid PFAS, precum cânepa sau anumite ierburi perene. După recoltare, biomasa este supusă pirolizei pentru a produce biochar.

Biocharul rezultat poate fi reaplicat pe teren pentru a imobiliza PFAS rămase în sol și pentru a reduce transferul lor către culturile agricole.

Cercetătorii precizează că există încă întrebări privind comportamentul PFAS în timpul pirolizei. Studiile indică faptul că este nevoie de temperaturi de cel puțin 800°C pentru ca nivelurile acestor substanțe să fie reduse suficient.