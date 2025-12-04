Niveluri foarte ridicate de „chimicale eterne” găsite în produsele din cereale din Europa

TFA este un produs secundar care apare în urma descompunerii în sol a pesticidelor ce conțin PFAS — substanțe chimice extrem de persistente, utilizate încă din anii 1950. Datorită solubilității sale ridicate în apă. Aceste „chimicale eterne” (TFA) sunt preluate cu ușurință de culturile agricole, contaminând astfel lanțul alimentar.

Produsele cu cea mai mare contaminare

Cercetarea a analizat 65 de produse de consum curent în Europa, precum cereale pentru micul dejun, pâine de diverse tipuri, croissante, paste și făină. Un procent de 81,5% dintre probe (53 din 65) au prezentat contaminare, multe dintre acestea depășind considerabil limita maximă admisă pentru reziduuri.

Cele mai înalte niveluri de TFA au fost identificate în:

Cereale de mic dejun din Irlanda (cel mai înalt grad de contaminare);

Pâine integrală din Belgia;

Pâine integrală din Germania;

Baghetă franțuzească.

S-a observat că alimentele derivate din grâu conțineau, în general, cele mai ridicate concentrații de TFA comparativ cu alte cereale, mai arată The Guardian.

„Chimicale eterne” care persistă mii de ani

Substanțele PFAS sunt numite „chimicale eterne” deoarece se descompun extrem de lent, procesul putând dura sute sau chiar mii de ani. Odată pătrunse în sol și apă, ele pot persista pentru generații întregi.

Ca derivat al acestora, TFA este considerat reprotoxic, având potențialul de a afecta negativ fertilitatea, dezvoltarea fătului și funcțiile reproductive. Alte studii îl asociază cu tulburări ale glandei tiroide, ale ficatului și ale sistemului imunitar.

Cu toate acestea, autoritățile europene nu monitorizează în prezent existența TFA în produsele alimentare.

Necesitatea unor măsuri urgente

Reprezentanții PAN Europe subliniază că populația este expusă constant la TFA prin alimente și apă, iar situația impune măsuri imediate. Organizațiile de mediu solicită:

Interzicerea totală a pesticidelor care conțin PFAS; Implementarea unor limite maxime clare pentru TFA în alimente; Monitorizarea sistematică și oficială a nivelurilor de contaminare.

Deși Marea Britanie nu a fost inclusă în studiu, autorii consideră că problema este la fel de relevantă și în această țară, având în vedere utilizarea pe scară largă a pesticidelor pe bază de PFAS.

Concluzia studiului este că expunerea europenilor la „chimicale eterne” este mult mai răspândită decât se estima, iar riscurile pentru sănătatea publică pot fi semnificative fără o acțiune promptă și decisivă.