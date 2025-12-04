Prima pagină » Știri externe » Atacurile rusești au lăsat zeci de mii de oameni fără electricitate și încălzire în sudul Ucrainei

Zeci de mii de persoane au rămas fără electricitate și încălzire în sudul Ucrainei în urma atacurilor de miercuri noapte ale Rusiei asupra orașului aflat pe linia frontului, Herson, și asupra celui mai mare port al țării, Odesa, au anunțat joi autoritățile locale și compania energetică ucraineană.
Pe măsură ce se apropie iarna, Rusia a crescut semnificativ numărul și intensitatea atacurilor asupra infrastructurii energetice și de utilități din Ucraina, lăsând orașe întregi în întuneric.

Compania energetică ucraineană DTEK a transmis joi că Rusia a atacat peste noapte o instalație energetică în regiunea Odesa, lăsând 51.800 de locuințe fără electricitate.

Guvernatorul regional al orașului Herson a anunțat că operațiunile centralei termice au fost suspendate după o serie de atacuri, ceea ce a lăsat 40.500 de consumatori fără încălzire.

„Acest obiectiv în întregime civil, care asigura căldura locuitorilor orașului, a suferit daune serioase: spațiile și echipamentele stației au fost avariate. Încă o dată, teroriștii duc un război împotriva populației civile”, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin pe Telegram, citat de Reuters.

Herson, oraș aflat pe linia frontului, este vizat aproape zilnic de atacuri rusești cu rachete, drone și de artilerie.

Ministerul Energiei al Ucrainei a indicat că atacurile rusești au lăsat, de asemenea, aproximativ 60.000 de locuitori din regiunea Donetsk fără energie electrică, fără a furniza alte detalii.

