Polonia mobilizează avioane de luptă după atacurile rusești asupra Ucrainei

Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze a transmis pe platforma X că „perechi de avioane de reacție rapidă și o aeronavă de avertizare timpurie au fost ridicate, iar sistemele de apărare antiaeriană și supraveghere radar au atins cel mai înalt nivel de pregătire”.

La ora 06:00, aproape toate regiunile din Ucraina se aflau sub alerte de raid aerian, după ce Forțele Aeriene ucrainene au avertizat asupra unor atacuri cu rachete și drone lansate de Rusia, potrivit Reuters.

Incidentul subliniază tensiunile crescute în regiune, în contextul în care Polonia, membru NATO, se află direct expusă riscului ca atacurile asupra Ucrainei să se apropie periculos de granițele sale.