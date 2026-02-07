Aeroporturile din sud-estul Poloniei, redeschise după atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei

Comandamentul operațional al armatei poloneze a transmis că nu a existat „nicio încălcare a spațiului aerian polonez”, subliniind că operațiunea a fost una „preventivă”, menită să securizeze zonele aflate în proximitatea graniței cu Ucraina, potrivit Reuters.

Ulterior, autoritățile au anunțat încheierea operațiunii și au mulțumit NATO și forțelor aeriene germane, „ale căror aeronave au contribuit la asigurarea siguranței spațiului aerian polonez”.

Suspendarea activității pe cele două aeroporturi a fost anunțată de Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană, care a explicat că măsura a fost necesară „pentru a asigura libera operare a aviației militare”.

În paralel, Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a emis o notificare prin care informa că aeroporturile sunt temporar inaccesibile din cauza activităților militare legate de securitatea statului.

Rzeszow are o importanță strategică majoră, fiind principalul hub logistic al NATO pentru transportul de armament către Ucraina încă din februarie 2022, de la declanșarea invaziei ruse la scară largă. Regiunea este obișnuită cu măsuri sporite de securitate, însă evenimentele de sâmbătă au generat din nou tensiune în rândul populației.

Decizia de activare a măsurilor de protecție a venit după ce Rusia a lansat un val masiv de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Potrivit autorităților de la Kiev, au fost lansate aproximativ 70 de rachete și 450 de drone asupra mai multor regiuni, printre care Kiev, Dnipro, Harkov, Sumî, Zaporojie și Odesa.