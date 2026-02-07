O nouă strategie America First: Cine are prioritate la armele americane?

Pentru a susține industria de apărare și interesele economice ale Statelor Unite, președintele SUA, Donald Trump, a semnat vineri un ordin executiv care prevede creșterea vânzărilor de armament către statele partenere.

Exporturile de arme vor fi folosite și ca instrument de politică externă. „Este esențial ca Statele Unite să utilizeze pe deplin acest avantaj în transferurile de armament ca instrument de politică externă și pentru a extinde producția internă”, a comunicat Casa Albă.

Cine are prioritate la armele americane

Administrația americană susține că va încuraja în mod activ aliații și partenerii să cumpere echipamente militare fabricate în Statele Unite, urmărind astfel creșterea producției și menținerea superiorității tehnologice americane.

Vor avea întâietate la achiziția de armament țările aliate care investesc în propria apărare și sunt considerate importante pentru interesele Statelor Unite. „Partenerii care au investit în propria autoapărare și capabilități, au un rol sau o poziție geografică importantă în planurile și operațiunile Statelor Unite ori contribuie la securitatea noastră economică”, a precizat liderul american.

Catalog pentru aliați

În următoarele luni, Departamentul Apărării, Departamentul de Stat și Departamentul Comerțului vor elabora o listă de sisteme și platforme militare pe care Washingtonul le va promova activ către acești aliați.

Casa Albă susține că planul va contribui la consolidarea industriei americane de apărare și la întărirea lanțurilor de aprovizionare: „Noua strategie va ajuta la dezvoltarea unei industrii de apărare moderne, bine pregătite și puternică din punct de vedere tehnologic”.

Procedurile de vânzare de armament vor fi simplificate pentru accelerarea livrările către aliați. „Vom reforma vânzările externe de apărare pentru a îmbunătăți viteza și responsabilitatea”, a transmis Casa Albă.