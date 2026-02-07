Prima pagină » Știri externe » Curtea de apel din SUA menține politica lui Trump privind reținerea imigranților

Curtea de apel din SUA menține politica lui Trump privind reținerea imigranților

Imigranții intrați ilegal în SUA rămân în detenție pe toată durata procedurilor de deportare, a decis o instanță federală de apel.
Curtea de apel din SUA menține politica lui Trump privind reținerea imigranților
sursa foto: aclu-wa.org
Maria Miron
07 feb. 2026, 10:46, Știri externe

Curtea de Apel din Statele Unite a decis vineri, cu majoritate, că administrația Trump poate continua politica de reținere a imigranților care au intrat ilegal în țară și sunt în proceduri de deportare.

Potrivit Courthouse News Service, instanța a stabilit că autoritățile îi pot ține în centre de detenție până când se ia o decizie finală privind expulzarea lor din SUA.

Reținere pe termen lung

Decizia schimbă modul în care a fost aplicată legea în ultimele decenii. În trecut, reținerea obligatorie era folosită mai ales pentru persoanele oprite la graniță sau imediat după intrarea în Statele Unite, în timp ce cei care trăiau deja în țară aveau șanse mai mari să fie eliberați pe durata procesului.

În 2025, autoritățile pentru imigrație au anunțat că vor trata toți străinii neadmiși legal în SUA ca persoane care încearcă să intre oficial în țară, chiar dacă se află deja acolo. Astfel, aceștia pot fi ținuți în custodie pe toată durata cazului, indiferent cât timp au locuit în țară.

Explicațiile judecătorilor

„După ce am analizat prevederile legii, istoricul și intenția Congresului, concluzionăm că poziția guvernului este corectă”, se arată în motivarea deciziei.

Judecătorii au explicat că aceste persoane sunt considerate, potrivit legii, „solicitanți ai dreptului de admitere în SUA” până la finalizarea procedurilor de deportare. „Ar fi lipsit de sens să spunem că, imediat ce cineva depune o cerere, nu mai încearcă să intre în țară doar pentru că nu mai face alți pași. Este considerat în continuare solicitant cât timp cererea este în analiză”, se arată în decizie, unde situația este comparată cu cea a unei persoane care aplică la o facultate.

Instanțe divizate

Este prima decizie importantă a unei curți federale de apel care consideră legală această politică, după ce sute de judecători din instanțe inferioare au decis contrariul. Cel puțin 300 de judecători federali au decis contrariul până acum.

Judecătoarea care a avut o opinie separată, a criticat decizia. „Majoritatea instanțelor din acest circuit și din alte părți au recunoscut că poziția guvernului este complet nefondată”, a scris ea.

Prima reacție oficială

Ministrul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat că „instanța a confirmat că autoritățile au aplicat legea corect”. Decizia ar putea afecta un număr mare de imigranți aflați în prezent în proceduri de deportare în Statele Unite.

Recomandarea video

VIDEO Bucuria fără margini a unei mame din Ucraina sunată de fiul pe care îl știa mort pe front și căruia îi organizase înmormântarea: ”Nazar, băiatul meu! Ești întreg? Ai mâinile, picioarele, totul?”
G4Media
Sportul prezidenţial, de la origini şi până la Nicuşor Dan. Cum se antrenează liderii lumii, atunci când nu-i vede nimeni
Gandul
Dina și Donca au confundat Survivor cu Insula Iubirii. Ce făceau cei doi când intrau singuri în ocean. Marina a recunoscut totul
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Doi soți au cumpărat o casă în care știu că vor fi inundați, dar nu regretă nimic: „Ridicăm prizele și mobila”
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci dacă ești însărcinată. Care este cea mai bună opțiune și de ce
CSID
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Promotor