Curtea de apel din SUA menține politica lui Trump privind reținerea imigranților

Curtea de Apel din Statele Unite a decis vineri, cu majoritate, că administrația Trump poate continua politica de reținere a imigranților care au intrat ilegal în țară și sunt în proceduri de deportare.

Potrivit Courthouse News Service, instanța a stabilit că autoritățile îi pot ține în centre de detenție până când se ia o decizie finală privind expulzarea lor din SUA.

Reținere pe termen lung

Decizia schimbă modul în care a fost aplicată legea în ultimele decenii. În trecut, reținerea obligatorie era folosită mai ales pentru persoanele oprite la graniță sau imediat după intrarea în Statele Unite, în timp ce cei care trăiau deja în țară aveau șanse mai mari să fie eliberați pe durata procesului.

În 2025, autoritățile pentru imigrație au anunțat că vor trata toți străinii neadmiși legal în SUA ca persoane care încearcă să intre oficial în țară, chiar dacă se află deja acolo. Astfel, aceștia pot fi ținuți în custodie pe toată durata cazului, indiferent cât timp au locuit în țară.

Explicațiile judecătorilor

„După ce am analizat prevederile legii, istoricul și intenția Congresului, concluzionăm că poziția guvernului este corectă”, se arată în motivarea deciziei.

Judecătorii au explicat că aceste persoane sunt considerate, potrivit legii, „solicitanți ai dreptului de admitere în SUA” până la finalizarea procedurilor de deportare. „Ar fi lipsit de sens să spunem că, imediat ce cineva depune o cerere, nu mai încearcă să intre în țară doar pentru că nu mai face alți pași. Este considerat în continuare solicitant cât timp cererea este în analiză”, se arată în decizie, unde situația este comparată cu cea a unei persoane care aplică la o facultate.

Instanțe divizate

Este prima decizie importantă a unei curți federale de apel care consideră legală această politică, după ce sute de judecători din instanțe inferioare au decis contrariul. Cel puțin 300 de judecători federali au decis contrariul până acum.

Judecătoarea care a avut o opinie separată, a criticat decizia. „Majoritatea instanțelor din acest circuit și din alte părți au recunoscut că poziția guvernului este complet nefondată”, a scris ea.

Prima reacție oficială

Ministrul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat că „instanța a confirmat că autoritățile au aplicat legea corect”. Decizia ar putea afecta un număr mare de imigranți aflați în prezent în proceduri de deportare în Statele Unite.