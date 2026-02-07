Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia

„Rusia desfășoară un nou atac masiv asupra instalațiilor rețelei electrice ucrainene. Din cauza pagubelor provocate de inamic, au fost introduse întreruperi de urgență în majoritatea regiunilor”, a transmis compania națională de electricitate Ukrenergo, într-un mesaj publicat pe Telegram, potrivit AFP.

Noul atac se înscrie în seria acțiunilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurilor critice ale Ucrainei, vizate frecvent de la începutul războiului.

La Kiev, pene de curent au fost raportate și în ultimele săptămâni, pe fondul bombardamentelor care au afectat rețeaua energetică.

În contextul atacurilor care au vizat și vestul Ucrainei, armata poloneză a anunțat că a ridicat avioane de luptă pentru a-și proteja spațiul aerian, măsură adoptată în mod obișnuit în cazul atacurilor rusești de amploare în apropierea graniței sale.

Totodată, spațiul aerian de deasupra sud-estului Poloniei, aproape de granița cu Ucraina, în zona aeroporturilor Lublin și Rzeszow, a fost închis în ultimele ore din cauza unei „activități militare neplanificate”, potrivit Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA), citată de Reuters.

Conform unui aviz publicat pe site-ul instituției, aeroporturile Lublin și Rzeszow nu sunt accesibile din cauza activităților militare legate de asigurarea securității statului.

Serviciul de monitorizare a zborurilor FlightRadar24 a transmis pe platforma X că închiderea spațiului aerian implică aeronave NATO care operează în zonă.

Aeroporturile din Rzeszow și Lublin mai suspendaseră temporar operațiunile și luna trecută, invocând activități de rutină și precizând că nu există nicio amenințare la adresa spațiului aerian polonez.