Fostul președinte Bill Clinton pledează pentru o audiere publică în ancheta privind cazul Epstein

Fosta secretară de stat Hillary Clinton a făcut același lucru la începutul acestei săptămâni, scrie ABC News.

„Am solicitat publicarea integrală a dosarelor Epstein. Am furnizat o declarație sub jurământ cu privire la ceea ce știu. Și chiar săptămâna aceasta, am acceptat să mă prezint în fața comisiei. Dar acest lucru nu este încă suficient pentru republicanii din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților”, a scris Bill Clinton pe X.

„Nu voi sta cu mâinile în sân în timp ce ei mă folosesc ca pe un accesoriu într-un tribunal secret al Partidului Republican, care se teme. Dacă vor răspunsuri, să încetăm jocurile și să procedăm corect: într-o audiere publică, unde poporul american poate vedea cu ochii lui despre ce este vorba”, a adăugat el.

Familia Clinton a acceptat să participe la audieri cu ușile închise în cadrul anchetei comisiei privind cazul Epstein, după ce comisia Camerei Reprezentanților, condusă de Partidul Republican, a amenințat că îi va acuza de sfidarea Congresului pentru că nu au respectat citațiile legate de cazul Epstein. Citațiile solicitau în mod explicit audieri, nu ședințe publice.

Reprezentantul James Comer, președintele comisiei, a declarat că Hillary Clinton este programată să depună mărturie pe 26 februarie. Bill Clinton va apărea a doua zi, pe 27 februarie, a spus Comer.

O scrisoare adresată lui Comer de către avocatul familiei Clinton, Jon Skladany, menționa, de asemenea, că o audiere publică „va răspunde cel mai bine preocupărilor noastre privind echitatea”, dar, în cele din urmă, a lăsat decizia privind organizarea unei audieri sau a unei depoziții în seama lui Comer.