Hillary și Bill Clinton riscă acuzații de sfidare a Congresului după ce au refuzat să fie audiați în ancheta Epstein

Republicanii din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au anunțat că vor începe procedurile pentru a o acuza de sfidare a tribunalului pe Hillary Clinton, după ce fosta secretară de stat a refuzat să se prezinte la o depoziție legată de investigația privind Jeffrey Epstein, un finanțator condamnat pentru infracțiuni sexuale. Inițiativa vine ca parte a unei anchete mai ample conduse de republicani asupra modului în care autoritățile federale au gestionat diferite aspecte ale cazului Epstein.
14 ian. 2026, 17:59

Anterior, atât Hillary Clinton, cât și soțul ei, fostul președinte Bill Clinton, au fost citați de Comisia de Supraveghere după ce au fost identificați în mai multe imagini și documente legate de Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell, asociata acestuia, în timpul investigațiilor din anii trecuți, potrivit Baha.

Republicanii susțin că Bill și Hillary Clinton ar trebui să ofere declarații sub jurământ în fața comisiei pentru a clarifica natura relațiilor lor cu Epstein și informațiile pe care acesta le-ar putea deține cu privire la rețeaua de trafic de persoane pe care Epstein o conducea.

Până în prezent, Clinton nu s-a prezentat la depoziția programată marți, iar republicanii planifică să treacă la etapa următoare: inițierea procedurilor pentru a o declara în sfidare pe Hillary Clinton dacă nu respectă citația programată pentru miercuri.

Politicianul republican James Comer, președintele Comisiei de Supraveghere, a avertizat că măsurile ar putea include sancțiuni penale, deși nu există acuzații oficiale de infracțiune împotriva foștilor lideri în această anchetă.

Într-o scrisoare publicată online, Bill și Hillary Clinton au respins citațiile și au calificat investigarea lor ca fiind partizană și motivată politic, susținând că au furnizat deja ceea ce consideră că este relevant și că procesul este folosit pentru a-i discredita.

„Fiecare persoană trebuie să decidă când a văzut sau a făcut destul și este gata să lupte pentru această țară, principiile și poporul ei, indiferent de consecințe”, se arată în scrisoare.

 

