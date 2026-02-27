Fostul președinte american Bill Clinton, interogat din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein

Depoziția cu ușile închise din Chappaqua, New York, va marca prima dată când un fost președinte este obligat să depună mărturie în fața Congresului. Aceasta are loc la o zi după ce soția lui Clinton, fostul secretar de stat Hillary Clinton, a stat alături de parlamentari pentru propria sa depoziție, potrivit AP.

Bill Clinton nu a fost acuzat nici de nicio faptă ilegală. Cu toate acestea, parlamentarii se confruntă cu problema responsabilității în Statele Unite într-un moment în care bărbați din întreaga lume au fost demiși din funcțiile lor de conducere pentru că și-au menținut legăturile cu Epstein, după ce acesta a pledat vinovat în 2008 la acuzațiile de stat din Florida pentru solicitarea de prostituție de la o minoră.

Relația dintre Clinton și Epstein ar fi avut loc la sfârșitul anilor 90

Hillary Clinton le-a spus parlamentarilor că nu știa cum Epstein a abuzat sexual fete minore și că nu-și amintește măcar să-l fi întâlnit. Însă Bill Clinton va trebui să răspundă la întrebări despre o relație bine documentată cu Epstein și fosta sa iubită, Ghislaine Maxwell, chiar dacă aceasta a avut loc la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000.

Hillary Clinton a declarat joi că se așteaptă ca soțul ei să depună mărturie că nu avea cunoștință despre abuzurile sexuale comise împotriva lui Epstein în momentul în care s-au cunoscut.

Clinton nu a răspuns la multe întrebări

Republicanii se bucurau de oportunitatea de a-l examina pe fostul președinte democrat sub jurământ.

„Clinton nu au răspuns la prea multe, dacă nu la niciuna, întrebări despre cunoștințele sau implicarea lor cu Epstein și Maxwell”, a declarat joi deputatul James Comer, președintele republican al Comitetului de Supraveghere a Camerei Reprezentanților.

„Nimeni nu-i acuză, în acest moment, pe soții Clinton de vreo faptă greșită”, a adăugat el.

Mai multe fotografii controversate cu fostul președinte

Republicanii au vrut să-l interogheze pe Bill Clinton despre Epstein de ani de zile, mai ales că au apărut teorii ale conspirației în urma sinuciderii lui Epstein în 2019 într-o celulă a unei închisori din New York, în timp ce se confrunta cu acuzații de trafic sexual. Aceste apeluri au atins un punct culminant la sfârșitul anului trecut, când mai multe fotografii ale fostului președinte au apărut în prima publicare a dosarelor Departamentului de Justiție privind Epstein și Maxwell, o femeie din înalta societate britanică condamnată pentru trafic sexual în decembrie 2021, dar care susține că este nevinovată. Bill Clinton a fost fotografiat într-un avion, așezat alături de o femeie, al cărei chip este cenzurat, cu brațul în jurul ei. O altă fotografie îi arăta pe Clinton și Maxwell într-o piscină cu o altă persoană al cărei chip a fost cenzurat.

Epstein a vizitat de mai multe ori Casa Albă

Epstein a vizitat, de asemenea, Casa Albă de mai multe ori în timpul președinției lui Clinton, iar cei doi au făcut ulterior mai multe călătorii internaționale împreună pentru munca lor umanitară.

În perioada premergătoare depoziției, Bill Clinton a insistat că avea cunoștințe limitate despre Epstein și că nu era la curent cu niciun abuz sexual comis de acesta.

„Cred că cronologia legăturii pe care a avut-o cu Epstein s-a încheiat cu câțiva ani înainte ca ceva despre activitățile criminale ale lui Epstein să iasă la iveală”, a declarat Hillary Clinton la finalul depoziției sale de joi.

Comer a promis că va fi interogat pe larg fostul președinte. El a susținut că Hillary Clinton i-a adresat în mod repetat întrebări despre Epstein soțului ei.