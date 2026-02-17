Prima pagină » Știri externe » Hillary Clinton acuză administrația Trump de mușamalizarea dosarelor Epstein, într-un interviu BBC

Hillary Clinton acuză administrația Trump de mușamalizarea dosarelor Epstein, într-un interviu BBC

Fosta secretară de stat americană Hillary Clinton acuză actuala administrație de la Washington că ascunde probe esențiale din ancheta privind rețeaua lui Jeffrey Epstein, susținând că scopul ar fi protejarea președintelui Donald Trump.
Hillary Clinton acuză administrația Trump de mușamalizarea dosarelor Epstein, într-un interviu BBC
Bill și Hillary Clinton. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
17 feb. 2026, 12:09, Știri externe

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat BBC.

„Scoateți dosarele la lumină. Ei le ascund”, a afirmat Hillary Clinton, susținând că ea și soțul său sunt folosiți drept „obiect strălucitor” pentru a distrage atenția de la numeroasele mențiuni ale lui Donald Trump în dosarele Epstein. Potrivit acesteia, președintele apare de peste o sută de ori în documentele anchetei.

Numele fostului președinte Bill Clinton apare, la rândul său, în documentele desecretizate recent. Acesta a susținut însă că a întrerupt orice relație cu Epstein în urmă cu aproximativ două decenii și a negat orice implicare ilegală. Apariția unui nume în documente nu reprezintă, în sine, o dovadă de vinovăție, a subliniat BBC.

Casa Albă a respins acuzațiile formulate de Hillary Clinton, afirmând că administrația Trump a desecretizat un „volum record” de documente și că a făcut „mai mult pentru victime decât au făcut vreodată democrații”. În același timp, Departamentul de Justiție a precizat că unele materiale conțin afirmații „false și nefondate”, transmise FBI înaintea alegerilor din 2020.

Hillary Clinton, audiată public în Congres în cazul Epstein

Sub presiunea unei noi legi adoptate de Congres, Departamentul de Justiție a fost obligat să facă publice milioane de documente legate de anchetele Epstein. Cu toate acestea, mai mulți congresmeni, inclusiv republicanul Thomas Massie, consideră că informațiile sunt incomplete și cer acces la notele interne privind deciziile anterioare de neinculpare.

În acest context, soții Clinton au acceptat să depună mărturie publică în fața Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților. Hillary Clinton este programată să se prezinte pe 26 februarie, iar Bill Clinton pe 27 februarie, un moment rar pentru un fost președinte american în ultimele patru decenii.

Ce spune Donald Trump despre acuzațiile din dosarele Epstein

Donald Trump a respins acuzațiile, afirmând că a fost „exonerat complet” și că nu a avut nicio legătură ilegală cu Epstein.

„Au sperat să găsească ceva, dar au găsit exact opusul”, a declarat Trump pentru BBC, la bordul avionului Air Force One.

El a acuzat, la rândul său, Partidul Democrat că ar încerca să deturneze atenția publică.

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Un client a comandat o mașină Uber din București până în Iași. Cât a plătit pentru cursa de 424 km (6 ore)
Gandul
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
Libertatea
Care este singura maioneză sănătoasă, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Este preferata românilor!
CSID
Viitorul digital al Volkswagen se decide în România. Ce se întâmplă în birourile din București și Iași
Promotor