Hillary Clinton acuză administrația Trump de mușamalizarea dosarelor Epstein, într-un interviu BBC

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat BBC.

„Scoateți dosarele la lumină. Ei le ascund”, a afirmat Hillary Clinton, susținând că ea și soțul său sunt folosiți drept „obiect strălucitor” pentru a distrage atenția de la numeroasele mențiuni ale lui Donald Trump în dosarele Epstein. Potrivit acesteia, președintele apare de peste o sută de ori în documentele anchetei.

Numele fostului președinte Bill Clinton apare, la rândul său, în documentele desecretizate recent. Acesta a susținut însă că a întrerupt orice relație cu Epstein în urmă cu aproximativ două decenii și a negat orice implicare ilegală. Apariția unui nume în documente nu reprezintă, în sine, o dovadă de vinovăție, a subliniat BBC.

Casa Albă a respins acuzațiile formulate de Hillary Clinton, afirmând că administrația Trump a desecretizat un „volum record” de documente și că a făcut „mai mult pentru victime decât au făcut vreodată democrații”. În același timp, Departamentul de Justiție a precizat că unele materiale conțin afirmații „false și nefondate”, transmise FBI înaintea alegerilor din 2020.

Hillary Clinton, audiată public în Congres în cazul Epstein

Sub presiunea unei noi legi adoptate de Congres, Departamentul de Justiție a fost obligat să facă publice milioane de documente legate de anchetele Epstein. Cu toate acestea, mai mulți congresmeni, inclusiv republicanul Thomas Massie, consideră că informațiile sunt incomplete și cer acces la notele interne privind deciziile anterioare de neinculpare.

În acest context, soții Clinton au acceptat să depună mărturie publică în fața Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților. Hillary Clinton este programată să se prezinte pe 26 februarie, iar Bill Clinton pe 27 februarie, un moment rar pentru un fost președinte american în ultimele patru decenii.

Ce spune Donald Trump despre acuzațiile din dosarele Epstein

Donald Trump a respins acuzațiile, afirmând că a fost „exonerat complet” și că nu a avut nicio legătură ilegală cu Epstein.

„Au sperat să găsească ceva, dar au găsit exact opusul”, a declarat Trump pentru BBC, la bordul avionului Air Force One.

El a acuzat, la rândul său, Partidul Democrat că ar încerca să deturneze atenția publică.