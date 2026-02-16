Prima pagină » Știri externe » Pam Bondi anunță publicarea tuturor dosarelor Epstein. Peste 300 de nume apar în arhive

Pam Bondi anunță publicarea tuturor dosarelor Epstein. Peste 300 de nume apar în arhive

Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunțat sâmbătă, printr-o scrisoare oficială adresată liderilor Comisiilor Judiciare din Congres, că documentele Epstein publicate au fost făcute publice în totalitate, în conformitate cu secțiunea 3 din Legea privind transparența dosarelor referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein.
Pam Bondi anunță publicarea tuturor dosarelor Epstein. Peste 300 de nume apar în arhive
Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
16 feb. 2026, 10:50, Știri externe

Documentul, obținut de Fox News Digital, a fost transmis senatorilor Chuck Grassley și Dick Durbin, precum și reprezentanților Jim Jordan și Jamie Raskin.

Potrivit scrisorii, dosarele Epstein publicate conțin o listă de peste 300 de nume de persoane publice, funcționari guvernamentali sau persoane expuse politic, ale căror identități apar cel puțin o dată în documentele analizate. Printre acestea se numără Donald Trump, Barack Obama, Michelle Obama, prințul Harry, Bill Gates, Woody Allen, Kurt Cobain, Mark Zuckerberg și Bruce Springsteen.

Departamentul Justiției subliniază că apariția numelor are loc într-o „mare varietate de contexte”, de la corespondență directă cu Epstein sau asociata sa, Ghislaine Maxwell, până la simple mențiuni în documente sau articole de presă fără legătură directă cu activitățile infracționale.

Limitele redactării legale

În scrisoare se precizează că dosarele Epstein publicate includ documente de investigație, acorduri civile și penale, e-mailuri interne, memorii și note privind deciziile de urmărire penală, precum și materiale referitoare la detenția și moartea lui Epstein.

De asemenea, sunt incluse informații despre posibila distrugere sau ascundere de probe, rapoarte de incidente și date din examinarea medicală și autopsie.

Departamentul afirmă că nu a reținut și nu a redactat documente din motive de „rușine, prejudiciu reputațional sau sensibilitate politică”. Singurele excluderi vizează protejarea victimelor, anchetele federale active și materialele extrem de sensibile, inclusiv imagini sau date medicale identificabile.

Recomandarea video

EXCLUSIV Ce venituri adună marile orașe după majorarea impozitelor locale
G4Media
Harta țărilor din regiune unde comunismul este interzis. România este una dintre puținele țări din Europa de Est unde nu sunt interzise partidele și simbolurile comuniste
Gandul
Câți bani a primit eliminata Larisa Uță, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Masacru la ferma de bizoni din Cluj lansată de un fost chestor de poliție I VIDEO
Libertatea
Rețetă de ciorbă afumată. Cum să gătești ciorba ciocăneșteană, în 4 pași simpli
CSID
După mânerele ascunse, China vrea să interzică și volanele de tip „yoke”, popularizate de Tesla
Promotor