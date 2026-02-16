Pam Bondi anunță publicarea tuturor dosarelor Epstein. Peste 300 de nume apar în arhive

Documentul, obținut de Fox News Digital, a fost transmis senatorilor Chuck Grassley și Dick Durbin, precum și reprezentanților Jim Jordan și Jamie Raskin.

Potrivit scrisorii, dosarele Epstein publicate conțin o listă de peste 300 de nume de persoane publice, funcționari guvernamentali sau persoane expuse politic, ale căror identități apar cel puțin o dată în documentele analizate. Printre acestea se numără Donald Trump, Barack Obama, Michelle Obama, prințul Harry, Bill Gates, Woody Allen, Kurt Cobain, Mark Zuckerberg și Bruce Springsteen.

Departamentul Justiției subliniază că apariția numelor are loc într-o „mare varietate de contexte”, de la corespondență directă cu Epstein sau asociata sa, Ghislaine Maxwell, până la simple mențiuni în documente sau articole de presă fără legătură directă cu activitățile infracționale.

Limitele redactării legale

În scrisoare se precizează că dosarele Epstein publicate includ documente de investigație, acorduri civile și penale, e-mailuri interne, memorii și note privind deciziile de urmărire penală, precum și materiale referitoare la detenția și moartea lui Epstein.

De asemenea, sunt incluse informații despre posibila distrugere sau ascundere de probe, rapoarte de incidente și date din examinarea medicală și autopsie.

Departamentul afirmă că nu a reținut și nu a redactat documente din motive de „rușine, prejudiciu reputațional sau sensibilitate politică”. Singurele excluderi vizează protejarea victimelor, anchetele federale active și materialele extrem de sensibile, inclusiv imagini sau date medicale identificabile.