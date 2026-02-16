Fostul președinte al SUA, Barack Obama: „Nu am văzut nicio dovadă că extratereștrii au contactat Pământul”

În timpul unui interviu acordat podcastului lui Brian Tyler Cohen, Obama a răspuns afirmativ la întrebarea „Sunt extratereștrii reali?”. În cadrul unei runde de întrebări rapide, fostul lider de la Casa Albă a spus: „Sunt reali, dar nu i-am văzut”. El a negat totodată că aceștia ar fi ținuți în secret la baza Area 51. De asemenea a mai clarificat și că nu exista nicio conspirație masivă ascunsă chiar și de președintele în funcție, arată The Guardian.

Deși remarca a fost făcută într-un ton lejer, specific jocurilor de întrebări rapide, presa internațională a preluat imediat declarația, titrând că Obama ar fi confirmat oficial existența extratereștrilor.

Statistică versus realitate, mitul Area 51

La scurt timp după ce comentariile sale au devenit virale, Obama a postat un mesaj pe Instagram pentru a lămuri situația.

El a explicat că încerca să mențină ritmul glumeț al rundei de întrebări. Totuși a ținut să sublinieze: „Statistic vorbind, universul este atât de vast încât șansele să existe viață undeva sunt mari”. Cu toate acestea, a punctat clar că „distanțele dintre sistemele solare sunt atât de mari încât probabilitatea unei vizite extraterestre este redusă”, menționând că, în timpul mandatului său, nu a văzut nicio dovadă a unui contact cu ființe extraterestre.

Declarațiile lui Obama au reaprins interesul pentru teoriile legate de faimoasa bază militară Area 51 din Nevada, unde speculațiile privind viața extraterestră durează de decenii. Un exemplu al acestei fascinații a avut loc în 2019, când peste un milion de persoane s-au înscris online la evenimentul „Storm Area 51”, promițând să dezvăluie „adevărul”. În realitate, acțiunea s-a transformat într-un festival improvizat, la care au participat doar câteva sute de oameni.

Documente declasificate în 2013 au arătat că baza a fost utilizată pentru testarea programelor aeriene secrete americane. Printre cele mai cunoscute sunt U-2 și Oxcart. Testele la altitudini mari au dus la creșterea numărului de rapoarte privind „obiecte zburătoare neidentificate”, explicând o parte din misterele raportate în zonă.