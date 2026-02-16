Prima pagină » Știri externe » Creatorul austriac al OpenClaw se alătură OpenAI. Va dezvolta „noua generație” de agenți AI

Peter Steinberger, programatorul austriac responsabil pentru software-ul open-source OpenClaw, a anunțat că s-a angajat la OpenAI. Obiectivul său este de a contribui la crearea unor agenți inteligenți mai accesibili și mai ușor de utilizat, scrie Euronews.
Victor Dan Stephanovici
16 feb. 2026, Știri externe

Steinberger a devenit cunoscut pentru OpenClaw, o platformă destinată construirii de agenți AI capabili să îndeplinească sarcini în mod autonom. Proiectul a atras atenția datorită capacității de a gestiona activități precum organizarea agendelor, rezervarea biletelor de avort sau interacțiunea pe rețelele de socializare. Platforma a stat și la baza Moltbook, o rețea socială dedicată exclusiv interacțiunilor dintre roboți, arată Euronews.

Noul său obiectiv la OpenAI este să creeze un „agent pe care oricine, inclusiv mama sa, l-ar putea folosi cu ușurință”. Această țintă indică o schimbare în modul în care tehnologia va fi integrată în rutina zilnică.

Motivul trecerii la OpenAI

Într-o postare pe site-ul personal, Steinberger a explicat că pentru a-și atinge viziunea are nevoie de resurse avansate. Aici se numără și modele AI de ultimă generație și acces la cercetarea de top. El a menționat că OpenAI este mediul ideal pentru a-și dezvolta și extinde ideile.

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a confirmat mutarea pe platforma X. El a precizat că Steinberger se va alătura eforturilor de a crea „următoarea generație de agenți personali”. Altman consideră că agenții AI reprezintă viitorul produselor companiei, având capacitatea de a colabora între ei pentru a rezolva sarcini complexe.

În loc să transforme proiectul într-o afacere, Steinberger a decis să transfere OpenClaw către o fundație. Această mișcare garantează că tehnologia va rămâne open-source și va putea fi dezvoltată în continuare de comunitate. El a subliniat că motivația sa principală este impactul social, nu profitul financiar.

Anunțul a fost făcut la scurt timp după ce OpenAI a lansat platforma Frontier, destinată companiilor care doresc să creeze agenți AI cu abilități similare celor umane, inclusiv capacitatea de a învăța din greșeli.

