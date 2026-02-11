Mișcarea împotriva ChatGPT care nu mai poate fi oprită / Ce este QuitGPT și de ce s-au enervat americanii

O mișcare de rezistență față de folosirea ChatGPT ia amploare în SUA, pe fondul unor informații care ar avansa ideea că OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT, ar avea conexiuni financiare indirecte cu mediul politic conservator din SUA, relatează MIT Technology.

Campania se numește QuitGPT și câștigă adepți constant din cauza acestor presupuse legături cu adminsitrația Trump.

Americanii s-au enervat și pe ICE, nu doar pe OpenAI

Organizatorii campaniei susțin că președintele OpenAI, Greg Brockman, și soția sa, ar fi donat fiecare câte 12,5 milioane de dolari către MAGA Inc, un super PAC (super Political Action Comitee – structură care poate primi donații de la miliardari pentru a influența rezultatele alegerilor) asociat mișcării politice a lui Trump.

În paralel, campania invocă utilizarea de către agenții americani de imigrări a unui intrument de verificare a CV-urilor bazat pe ChatGPT-4, informație apărută într-un inventar oficial de inteligență artificială publicat de departamentul pentru Securitate Internă al SUA în ianuarie.

„Nu susțineți regimul fascist”

ICE care, reamintim, a devenit recent un subiect de controversă publică, după ce agenți ai instituției au împușcat mortal două persoane din Minneapolis.

Pentru unii utilizatori, precum Alfred Stephen, un dezvoltator de software din Singapore, motivele renunțării au fost atât tehnice, cât și morale.

Nemulțumit de performanțele recente ale chatbotului și de stilul răspunsurilor, acesta spune că informațiile despre donațiile politice au fost „picătura care a umplut paharul”. La anularea abonamentului ChatGPT Plus, Stephen a completat sondajul de feedback cu mesajul: „Nu susțineți regimul fascist”.

„Petrecere de anulare în masă”

Pe platforme precum Reddit și Instagram, utilizatorii au început să posteze mesaje despre renunțarea la ChatGPT, să distribuie meme-uri critice și să critice performanțele celui mai recent model, GPT-5.2. Organizatorii au anunțat chiar și o „petrecere de anulare în masă” în San Francisco, ca reacție ironică la retragerea unor versiuni mai vechi ale chatbotului.

Potrivit datelor publicate de The Information, ChatGPT avea aproape 900 de milioane de utilizatori activi săptămânal la finalul anului 2025.

Deși nu este clar câți utilizatori și-au anulat efectiv abonamentele, campania QuitGPT pare să atragă atenția: o postare de pe Instagram a depășit 36 de milioane de vizualizări și 1,3 milioane de aprecieri, iar peste 17.000 de persoane s-au înscris pe site-ul inițiativei.

Sociologul Dana Fisher, de la American University, spune că astfel de campanii rareori influențează comportamentul unei companii, cu excepția cazului în care ating o masă critică. „Punctul de presiune real apare atunci când suficient de mulți oameni folosesc banii pentru a-și exprima opiniile politice”, afirmă ea.

Resist and Unsubscribe: o mișcare mai amplă împotriva Big Tech

Campania QuitGPT a fost inspirată parțial de un videoclip viral al lui Scott Galloway, profesor de marketing la Universitatea din New York, care a susținut că retragerea sprijinului financiar al consumatorilor ar putea afecta influența politică a marilor companii din tehnologie.

Galloway a lansat și o inițiativă separată, „Resist and Unsubscribe”, care îndeamnă la dezabonarea de la serviciile Big Tech pe parcursul lunii februarie.

Unul dintre organizatorii QuitGPT, care a cerut anonimatul de teama represaliilor, spune că scopul campaniei depășește OpenAI: „Vrem ca întreaga industrie a inteligenței artificiale să se întrebe dacă poate sprijini autoritarismul fără consecințe”.

În același timp, mai mulți angajați ai companiei au declarat că nu sunt familiarizați cu existența campaniei.