Ciucu, vizită neanunțată la o autobază STB: Condițiile sunt execrabile

Vizita a fost prezentată chiar de edil pe pagina sa de socializare, unde a explicat că nu a anunțat pe nimeni și că a vrut să discute direct cu oamenii. „Am fost și am vorbit cu șoferii, cu muncitorii, cu personalul de sprijin din autobază. Neanunțat și fără alai, doar eu”, a transmis miercuri Ciucu.

Pentru a ilustra starea locului, primarul Capitalei a publicat și fotografii făcute cu telefonul și a atras atenția asupra disproporției dintre bugetul companiei și condițiile de muncă din depouri. „Ca să vedeți condițiile de muncă din autobaza unei societăți comerciale care are echivalentul întregului buget al Municipiului Brașov. Asta, în condițiile în care autobuzele și tramvaiele sunt cumpărate de către primărie cu alte miliarde de lei”, a scris edilul.

Infrastructura, veche și degradată

Printre problemele semnalate de acesta se numără lipsa pieselor de schimb pentru mijloacele de transport, situație care duce la improvizații. „Nu există, nu vin la timp. În acest caz, sunt canibalizate alte autobuze, de la care se iau piesele necesare”, a spus Ciucu, descriind modul în care unele vehicule sunt folosite ca sursă de componente pentru altele. El a caracterizat infrastructura din autobază ca fiind „veche și degradată”.

Salariul unui mecanic STB, mai mic decât al unui muncitor din salubrizare

Edilul a relatat că oamenii lucrează în condiții proaste, în frig, chiar și la -10 grade pe timpul nopții. „Lucrurile nu arată deloc bine”, iar „condițiile sunt execrabile”, a transmis primarul Capitalei. Nivelul salariilor reprezintă o altă problemă majoră. „Un mecanic, deci un muncitor calificat care repară autobuze STB, are în mână între 4.000 și 5.000 de lei. Păi, mă scuzați, dar un muncitor necalificat de la Salubrizare din Sectorul 6, că vin de acolo și știu, câștigă 6.000 de lei. Oamenii nu mai vin să se angajeze pentru că salarizarea este foarte proastă”, a mai spus primarul general.

115 autobuze Otokar trase pe dreapta

Ciucu a precizat că situația autobuzelor indisponibile a fost discutată și cu conducerea Otokar, compania care a livrat autobuzele turcești aflate în circulație în București.

„Vorba lungă, sărăcia omului. Sau a Bucureștiului… Scurt pe doi: astăzi, din cele 400 de autobuze Otokar, 115 sunt indisponibilizate, stau prin garaje și doar 285 sunt pe traseu. Din cauza defecțiunilor și a diferitelor probleme tehnice apărute în lipsa mentenanței care le trebuia asigurată conform contractului. Asta înseamnă o calitate mai proastă a serviciului de transport public, șoferi care vin la muncă dar degeaba și nu au ce munci”, a explicat edilul.

Ultimatum pentru Otokar

El a adăugat că, în cursul zilei, s-a întâlnit cu reprezentanții companiei și că a fost stabilit un termen pentru remedierea problemelor. „M-am întâlnit cu conducerea Otokar și am convenit că în două luni cel puțin 95% dintre cele indisponibile să fie funcționale și pe traseu. Altfel, nu mai stau la discuții, voi executa garanția de bună execuție a contractului”, a avertizat acesta.

Ciucu: Voi ajunge peste tot

Primarul a dat de înțeles că va continua să meargă pe teren și să verifice situația direct. „Mă implic la toate nivelurile, voi ajunge peste tot”, a mai transmis Ciprian Ciucu, atrăgând atenția că nu vrea decât să salveze STB de la faliment.