Ciprian Ciucu vrea să deschidă „cutia neagră” de la STB: Transportul public ne costă 1,8 miliarde de lei pe an

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat marți o evaluare directă a STB, după ce un proiect de audit a picat în Consiliul General. Edilul cere un plan de reducere a cheltuielilor pentru a evita insolvența și vrea să prezinte strategia sindicatelor și Guvernului fără a majora tarifele.
Sursa foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
03 feb. 2026, 18:33, Politic

Ciprian Ciucu și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa de transparență a costurilor de funcționare ale STB. Primarul Capitalei a comparat subvenția anuală a societății cu bugetul integral al unui oraș mare din România.

„Probabil că nu ați mai auzit în ultimii muuulți ani de o eficientizare semnificativă a Societății de Transport București (STB). Nici eu. Am cerut Consiliului General să mă împuternicească să facem o evaluare, un fel de audit, ca să știm cu toții ce se întâmplă în «cutia neagră STB». Practic, cred că trebuie să știm cu toții de ce a ajuns să ne coste transportul public în București 1,8 miliarde de lei pe an. Să știm pe ce se duce această sumă echivalentă cu întregul buget al orașului Brașov pe un an”, a scris primarul pe pagina sa de Facebook.

„Nu am ce face, îmi suflec mânecile”

Deși proiectul de audit a picat în Consiliul General, fiind susținut doar de PNL, USR și REPER, primarul a anunțat că va încerca să afle direct care este situația reală prin discuții cu toate direcțiile implicate.

„Nu am ce face, îmi suflec mânecile și voi încerca să aflu eu direct ce s-a întâmplat și ce se întâmplă la STB prin ședințe cu conducerea STB, cu ADI Transport Public București și cu direcțiile din PMB. Am cerut conducerilor STB și ADI TPBI să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor și de eficientizare a activității companiei! Dacă va fi viabil, voi înainta acest plan Consiliului General și Guvernului, îl voi discuta în prealabil cu sindicatele. Împreună trebuie să evităm insolvența și să îmbunătățim condițiile de transport public pentru bucureșteni”, a punctat edilul.

Ciprian Ciucu a subliniat că reforma și transparentizarea activității companiei sunt prioritare înainte de a lua în calcul orice modificare de preț pentru călători.

„Voi transparentiza activitatea STB. Nu vor mai fi discuții despre majorări de tarife până nu vom avea acest plan clar adoptat. Discuțiile despre eliminarea unor gratuități generatoare de costuri (cum ar fi TVA și care s-au acumulat și au ajuns la sume astronomice, inclusiv din nefolosirea abonamentelor) nu își au rostul în acest moment. Grupurile vulnerabile vor fi protejate. Am venit să fac reforme. Transparent, argumentat. Să vedem dacă le va dori și Consiliul General. Sau…”.

