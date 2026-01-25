Prima pagină » Politic » Ciucu, despre debarcarea lui Bolojan: Am văzut stenograme false de la Vila Lac. A mințit Rareș Bogdan?

Ciucu, despre debarcarea lui Bolojan: Am văzut stenograme false de la Vila Lac. A mințit Rareș Bogdan?

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, spune că Ilie Bolojan are în continuare sprijinul partidului, chiar dacă a văzut „stenograme false” de la Vila Lac. El afirmă că Rareș Bogdan, fostul „number one” a făcut declarații pe care nu le poate demonstra.
Laura Buciu
25 ian. 2026, 21:06, Politic

Ciprian Ciucu a fost întrebat dacă, e posibil să fie debarcat premierul Ilie Bolojan.

„Vreau să vă zic că ceea ce apare pe presă este diferit de ceea ce se întâmplă în interior. Am văzut stenograme false de la Villa Lac. Ar fi fost nu știu ce conflict pe acolo. Nu au fost, ca să fie foarte, foarte clar. Să le scoată pe voce cei care le scot. Că, așa, texte poate să scrie oricine. Oricine poate deveni scritor și să inventeze lucruri”, spune Ciucu, la Antena 3 CNN.

Despre declarațiile lui Rareș Bogdan – fostul „number one”, care a avut reproșuri grave la adresa premierului Ilie Bolojan, care este și președintele PNL, dând de înțeles că BOlojan ar fi „dictator” chiar cu liberalii, prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu a spus că „domnul Rareș Bogdan nu poate proba nimic din ceea ce a spus”.

„Domnul Rares Bogdan a folosit ședința BPN, unde nu mai este membru, doar pentru a veni să facă niște declarații, după care în interiorul ședinței a fost constructiv chiar. Domnul Rareș Bogdan, nu știu, poate vrea să revină prim planul politicii din România, dar, astfel de declarații înainte de Ilie Bolojan, din cele mai multe ori, ar fi fost cumva pedepsite prin diferite metode: suspendări, excluderi și așa mai departe. Mulți colegi, domnul Cîțu (Florin Cîțu – n.r.), domnul, nu știu, mulți colegi, au luat cuvântul public împotriva partidului și al șefului partidului și nu au avut niciun fel de problemă. Niciun fel de… cum să vă zic, măcar un fel de reproș în timpul ședinței. Da? Cum să fie dictator? Cum? Este opusul”, afirmă Ciprian Ciuc.

 

