Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, miercuri, că a avut o întâlnire de lucru cu primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, pentru coordonarea unor proiecte de investiții în București.
Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu primarul Sectorului 2 pentru coordonarea unor proiecte de investiții în București
Sursa foto: Facebook/Ciprian Ciucu
Iulian Moşneagu
11 mart. 2026, 22:57, Politic

„Continui întâlnirile de lucru cu primarii sectoarelor Bucureștiului. Nu sunt festivisme, ci efectiv ne coordonăm, decidem cine ce face, asumăm termene, discutăm amănuntele tehnice pentru a debloca sau pentru a iniția noi proiecte de investiții în București”, a scris Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook.

Ciucu a discutat cu primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, despre mai multe proiecte de investiții și amenajare urbană.

Proiectele discutate

Potrivit acestuia, Primăria Sectorului 2 ar urma să preia în acest an lucrările de întreținere, curățare și amenajare minimală în parcurile Verdi și Tei.

„Continuăm dar cu mai multă atenție pe calitatea lucrărilor și regenerarea zonei „Moșilor vechi”, reconfigurare a 18 străzi din arealul Bd. Carol I – str. Sfântul Ștefan – Calea Călărașilor – Bd. Corneliu Coposu – Bd. Hristo Botev. Serviciul de Urbanism din cadrul PMB va sprijini cu soluții amenajări de piațete (sectorul 2 are cele mai multe) cu accent pe deschiderea spațiilor către pietoni – proiect pilot pe piațeta de pe str. Licurg, din fața Bisericii Popa Rusu”, a adăugat Ciucu.

Primarul general a mai menționat reconfigurarea șoselelor Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, proiect care urmărește transformarea acestora în spații urbane ce integrează traficul auto, transportul public, mobilitatea alternativă, spațiile verzi și zonele pietonale.

Un alt proiect discutat este nodul intermodal Petricani, care ar urma să includă extinderea liniei de tramvai și a liniei de metrou M2, realizarea unui pasaj peste linia de tren și amenajarea unui sistem „park and ride”.

Ciucu a precizat că Parcul Circului ar putea fi dat temporar în administrarea Primăriei Sectorului 2 pentru lucrări de reabilitare, urmând ca după finalizarea investiției să revină în administrarea Primăriei Capitalei.

În cadrul întâlnirii au mai fost discutate crearea unui nou acces pentru parcarea Arenei Naționale, amenajarea unei baze sportive în aer liber în zona turnului de parașutism și realizarea unei promenade de-a lungul canalului Colentina.

