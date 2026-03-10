Rețea de exploatare a muncii, destructurată în București. Muncitori asiatici ținuți ilegal și plătiți cu câteva sute de lei pe săptămână

Potrivit anchetatorilor, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că cinci suspecți – patru bărbați din Bangladesh și o femeie de cetățenie română – ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, activă în București, care urmărea menținerea unei poziții de control și autoritate asupra unor cetățeni de origine asiatică aduși în România pentru a lucra.

Victimele ar fi fost recrutate prin intermediul unei societăți comerciale administrate în fapt de liderul grupului infracțional organizat, sub promisiunea unor locuri de muncă legale. Ulterior, acestea ar fi fost menținute în stare de ilegalitate, întrucât firma nu și-ar fi îndeplinit obligațiile privind depunerea contractelor individuale de muncă la Inspectoratul General pentru Imigrări, necesare obținerii permiselor de ședere.

Anchetatorii susțin că, profitând de situația juridică precară și de vulnerabilitatea victimelor, membrii grupării le-ar fi constrâns să desfășoare activități, în special în domeniul curieratului și livrărilor, fără forme legale de angajare. Acestora li s-ar fi imputat diverse sume de bani sub pretextul plății unor taxe și chirii, fiind remunerate, în final, cu doar 300-400 de lei pe săptămână. Cea mai mare parte a veniturilor obținute din munca victimelor ar fi fost însușită de suspecți.

Totodată, o parte dintre persoanele vătămate ar fi fost obligate să plătească sume cuprinse între 8.000 și 12.000 de euro pentru a obține un loc de muncă în condiții de legalitate.

În urma difuzării unui interviu la o televiziune locală din Bangladesh, în care una dintre victime a relatat modul fraudulos de operare al societății comerciale, membrii grupului infracțional ar fi atras persoana vătămată într-o locație din București, unde ar fi agresat-o fizic și i-ar fi sustras telefoanele mobile.

Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări.