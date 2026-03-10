Prima pagină » Justiţie » Rețea de exploatare a muncii, destructurată în București. Muncitori asiatici ținuți ilegal și plătiți cu câteva sute de lei pe săptămână

Rețea de exploatare a muncii, destructurată în București. Muncitori asiatici ținuți ilegal și plătiți cu câteva sute de lei pe săptămână

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare, la data de 10 martie 2026, trei mandate de percheziție domiciliară în municipiul București, într-un dosar penal ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată, lipsire de libertate în mod ilegal, loviri și alte violențe, precum și infracțiuni informatice.
Călin Georgescu: A venit vremea să arătăm acțiunile credinței. Românii, chemați la plantat
Călin Georgescu: A venit vremea să arătăm acțiunile credinței. Românii, chemați la plantat
Lider al galeriei Petrolul, vizat într-un dosar după violențele de la meciul cu Rapid
Lider al galeriei Petrolul, vizat într-un dosar după violențele de la meciul cu Rapid
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Iranul vrea să perceapă „taxe de securitate” navelor din Strâmtoarea Ormuz/ NATO amplasează Patriot în sudul Turciei
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Iranul vrea să perceapă „taxe de securitate” navelor din Strâmtoarea Ormuz/ NATO amplasează Patriot în sudul Turciei
Președintele SUA sugerează că ridică anumite sancțiuni petroliere împotriva Rusiei
Președintele SUA sugerează că ridică anumite sancțiuni petroliere împotriva Rusiei
Trump anunță că războiul din Iran este „o excursie pe termen scurt”: „Nu am câștigat suficient””
Trump anunță că războiul din Iran este „o excursie pe termen scurt”: „Nu am câștigat suficient””
Andrei Rachieru
10 mart. 2026, 13:18, Justiţie

Potrivit anchetatorilor, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că cinci suspecți – patru bărbați din Bangladesh și o femeie de cetățenie română – ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, activă în București, care urmărea menținerea unei poziții de control și autoritate asupra unor cetățeni de origine asiatică aduși în România pentru a lucra.

Victimele ar fi fost recrutate prin intermediul unei societăți comerciale administrate în fapt de liderul grupului infracțional organizat, sub promisiunea unor locuri de muncă legale. Ulterior, acestea ar fi fost menținute în stare de ilegalitate, întrucât firma nu și-ar fi îndeplinit obligațiile privind depunerea contractelor individuale de muncă la Inspectoratul General pentru Imigrări, necesare obținerii permiselor de ședere.

Anchetatorii susțin că, profitând de situația juridică precară și de vulnerabilitatea victimelor, membrii grupării le-ar fi constrâns să desfășoare activități, în special în domeniul curieratului și livrărilor, fără forme legale de angajare. Acestora li s-ar fi imputat diverse sume de bani sub pretextul plății unor taxe și chirii, fiind remunerate, în final, cu doar 300-400 de lei pe săptămână. Cea mai mare parte a veniturilor obținute din munca victimelor ar fi fost însușită de suspecți.

Totodată, o parte dintre persoanele vătămate ar fi fost obligate să plătească sume cuprinse între 8.000 și 12.000 de euro pentru a obține un loc de muncă în condiții de legalitate.

În urma difuzării unui interviu la o televiziune locală din Bangladesh, în care una dintre victime a relatat modul fraudulos de operare al societății comerciale, membrii grupului infracțional ar fi atras persoana vătămată într-o locație din București, unde ar fi agresat-o fizic și i-ar fi sustras telefoanele mobile.

Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, secretar de stat la Fonduri Europene, filmează lifturile, steagurile și sălile din minister și pretinde că astfel muncește. În ultimul clip, o tentativă nereușită de viral, apare și Dragoș Pîslaru
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
Libertatea
Cele 4 zodii care vor fi răsfățate de Univers în luna martie. Norocul și oportunitățile apar pe neașteptate!
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor