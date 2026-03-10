Prima pagină » Politic » Călin Georgescu: A venit vremea să arătăm acțiunile credinței. Românii, chemați la plantat

Călin Georgescu: A venit vremea să arătăm acțiunile credinței. Românii, chemați la plantat

Trimiteri la natură, credință și la rolul pădurilor au marcat mesajul transmis marți de Călin Georgescu, care a lansat un apel către români să planteze arbori.
Maria Miron
10 mart. 2026, 12:03, Politic

La ieșirea din sediul Poliției din Buftea, unde s-a prezentat pentru semnarea controlului judiciar, fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, a făcut declarații în fața susținătorilor adunați în fața instituției, fără a răspunde însă întrebărilor legate de anchetă. El a lansat un apel către români să planteze copaci pe 14 martie, zi pe care a desemnat-o drept „Ziua sădirii arborelui”.

Georgescu: Să ne refacem zestrea morală

„Până acum s-au manifestat cuvintele credinței, însă a venit vremea să arătăm acțiunile credinței. De 35 de ani ne sunt răstignite pădurile și credința, iar minciuna s-a răspândit în societate. A venit vremea să stăm demni, să nu mai acceptăm supunerea și să ne refacem zestrea morală”, a declarat acesta.

„Pădurile sunt plămânii noștri”, a spus Georgescu, revenind la temele sale obișnuite de discurs și îndemnând românii să planteze arbori sau pomi fructiferi.

Românii, chemați la plantat arbori

„Chem tot poporul român, de la mic la mare, să sădească un puiet de arbore sau de pom fructifer din sămânță românească, oriunde se poate: în curtea proprie, în curtea școlii, în curtea bisericii, la marginea drumului sau a râului ori în livada unei mănăstiri”, a spus el, adăugând că „în momentul în care sădești un pom, dai viață țării”.

Georgescu a folosit prilejul pentru a anunța că sâmbătă va fi prezent la Mănăstirea Căldărușani, unde va participa la refacerea livezii mănăstirii.

Fostul candidat la președinție nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor referitoare la anchetă, dar a oferit autografe celor care îl așteptau în fața sediului Poliției.

