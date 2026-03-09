Fritz explică gestionarea MAE și a Oanei Țoiu în cazul fiicei lui Ponta: „Trebuie să oprim această republică a privilegiaților”

Discuții în coaliție despre ministra de Externe

Dominic Fritz a confirmat că subiectul a fost discutat în coaliție și că PSD ar dori trimiterea Corpului de control al premierului la Ministerul Afacerilor Externe, instituție condusă de Oana Țoiu.

Liderul USR consideră însă că o astfel de măsură este nepotrivită în acest moment, în contextul în care criza din Orientul Mijlociu nu este încă încheiată, iar autoritățile lucrează pentru repatrierea românilor aflați în regiune.

„În momentul în care pompierul stinge încă focul, tu îl chemi în birou să faci o anchetă. Asta îi pune în risc pe toți cei care încă sunt vulnerabili. Avem încă peste o sută de români în regiune care trebuie aduși înapoi”, a spus Fritz.

„Nu a fost scoasă de pe nicio listă”

Președintele USR a respins afirmațiile potrivit cărora fiica lui Victor Ponta ar fi fost eliminată de pe lista pentru un transport organizat de autoritățile române.

„Nu a fost eliminat nimeni de pe nicio listă, pentru că nu a fost înscrisă pe lista oficială. Cum s-ar fi urcat în avion dacă nu era pe listă?”, a declarat Dominic Fritz, adăugând că tânăra avea deja un bilet comercial de avion.

El a subliniat că discuția publică ar trebui să se concentreze pe principiul tratamentului egal pentru toți cetățenii, nu pe intervenții în favoarea unor persoane privilegiate.

„Românii s-au săturat de privilegii”

Fritz a spus că situația reflectă o problemă mai largă din societatea românească, în care persoane cu influență încearcă adesea să obțină avantaje.

„Fiecare român cunoaște situația în care nu mai prinzi un loc pentru copilul tău la grădiniță pentru că s-a băgat cineva în față. Sau când nu primești un medicament pentru că s-a băgat un privilegiat înaintea ta”, a afirmat liderul USR.

Potrivit acestuia, mesajul transmis de ministra de Externe a fost clar: regulile trebuie aplicate la fel pentru toată lumea.

„Doamna ministru a spus foarte clar că trebuie să ne asigurăm că toți sunt tratați egal și că nu scoatem pe nimeni de pe listă doar pentru a pune copilul unui privilegiat în față. Este o atitudine morală și exact ceea ce așteaptă românii. Trebuie să oprim această republică a privilegiaților”, a declarat Dominic Fritz.

Evaluarea crizei, după repatrierea românilor

Președintele USR a adăugat că activitatea Ministerului Afacerilor Externe în această criză va trebui analizată, dar doar după ce toți românii care doresc să revină în țară vor fi aduși în siguranță.

„După orice criză trebuie să facem o evaluare. Putem analiza dacă în primele ore s-au mobilizat suficiente resurse sau dacă anumite decizii puteau fi luate altfel. Dar această evaluare trebuie făcută după ce ultimul român care vrea să se întoarcă este înapoi în siguranță”, a spus Dominic Fritz.

Sursa video: Digi24