Dominic Fritz pierde, la Curtea de Apel Timișoara, procesul cu ANI în care este acuzat de conflict de interese. Care este următorul pas

„Curtea de Apel Timișoara a respins cererea mea de anulare a raportului Agenției Naționale de Integritate care a constatat că m-aș fi aflat într-un conflict de interese în 2020. Decizia nu este definitivă și o voi contesta la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sunt cu capul sus. Nu am nimic ce să-mi reproșez”, a anunțat Dominic Fritz, marți, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, raportul ANI se referă la o hotărâre de Consiliu Local a cărei elaborare ar fi fost finalizată cu aproximativ două săptămâni înainte ca Dominic Fritz să își preia mandatul de primar. Este vorba despre o modificare de Plan Urbanistic Zonal (PUZ), realizată de o firmă de proiectare la care este asociat un arhitect care a împrumutat campania electorală a lui Dominic Fritz cu suma de 25.000 de lei.

„Consider că interpretarea ANI este abuzivă și a fost folosită ca o armă politică, luând în considerare că au lăsat raportul la sertar aproape 3 ani și l-au scos cu câteva săptămâni înainte să fiu ales pentru al doilea mandat”, a completat Fritz.

În ceea ce privește consecințele unei eventuale decizii definitive nefavorabile, Dominic Fritz menționează că sancțiunea prevăzută de Codul administrativ constă într-o abatere disciplinară, sancționată cu diminuarea indemnizației cu 10% pentru o perioadă de cel mult șase luni.

„Posibila sancțiune, dacă aș pierde în a doua instanță, este definită în Codul administrativ ca abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. Spun asta ca să nu-și facă false speranțe unii – nu plec niciunde!”, a conchis Fritz.