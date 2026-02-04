S-a lansat Timi, asistenta virtuală a Primăriei din Timișoara

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat că, de miercuri, timișorenii o au la dispoziție pe Timi, asistentă virtuală, care îi va ajuta în relația cu Primăria.

„Timi e harnica din primărie care le știe pe toate. Se bazează pe inteligența artificială și lucrează 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână”, susține Fritz.

Timi poate fi găsită pe primariatm.ro și în Contul Unic, folosit deja de peste 140.000 de timișoreni.

Ea comunică în orice limbă, iar aplicația poate fi folosită și în sistem audio.

„Are răspunsuri bazate exclusiv pe informațiile oficiale ale Primăriei. Fără opinii, fără surse externe și fără confuzie”, adaugă primarul.

Timi face programări online în timp real și trimite automat programarea prin SMS, preia sesizări și le direcționează automat către departamentele responsabile.

Dominic Fritz anunță că aplicația este deocamdată în teste.